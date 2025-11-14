 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dainininkė Ariana Grande patyrė šokiruojantį incidentą: į premjerą įsiveržęs vyras sukėlė paniką

2025-11-14 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 17:40

Ariana Grande Singapūre vykusioje filmo „Piktoji: antra dalis“ premjeroje patyrė šokiruojantį išpuolį. 32 metų žvaigždė ėjo geltonuoju kilimu, simbolizuojančiu garsųjį Ozo kelią, sveikinosi su gerbėjais ir mojavo fotografams, kai staiga prie jos pribėgo vyras ir apsivijo ranka per pečius.

Ariana Grande (nuotr. SCANPIX)
4

Ariana Grande Singapūre vykusioje filmo „Piktoji: antra dalis“ premjeroje patyrė šokiruojantį išpuolį. 32 metų žvaigždė ėjo geltonuoju kilimu, simbolizuojančiu garsųjį Ozo kelią, sveikinosi su gerbėjais ir mojavo fotografams, kai staiga prie jos pribėgo vyras ir apsivijo ranka per pečius.

REKLAMA
4

Ariana akimirksniu sutriko, o aplink stovintys gerbėjai reagavo šūksniais: „Ariana, ar viskas gerai?“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ariana Grande
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ariana Grande

Ariana buvo sukrėsta

Šalia buvusi Ariana kolegė, „Piktoji“ žvaigždė Cynthia Erivo, sureagavo akimirksniu. Iš socialiniuose tinkluose pasklidusio vaizdo įrašo matyti, kaip Cynthia stumia vyrą šalin ir sušunka: „Atšok!“

REKLAMA
REKLAMA

Po incidento Ariana buvo akivaizdžiai sukrėsta. Kolegų apkabinta ji kurį laiką stovėjo sutrikusi, tačiau netrukus atsitiesė ir toliau žengė kilimu, Cynthia tvirtai laikant ją už rankos.

REKLAMA

Kas buvo įsibrovėlis?

Netrukus paaiškėjo, kad vyras – socialinių tinklų veikėjas, pasivadinęs „Pižaminis vyras“. Būtent jis pats paviešino incidento įrašą savo paskyroje ir parašė:

„Mieloji Ariana Grande, ačiū, kad leidai man užšokti ant geltonojo kilimo“

Internautai nedelsdami sukritikavo jo žinutę.

Vienas jų rašė: „Vyras daro tai dažnai ir galvoja, kad tai juokinga“

Kitas klausė: „Ar kažkas jį samdo? Kodėl jis taip dažnai atsiduria per arti garsenybių?“

Trečias komentavo: „Tai yra baisu.“

Ankstesni išsišokimai – ne vienas

Iš jo socialinių tinklų akivaizdu, kad tokie incidentai – ne pirmi. Jis anksčiau įsiveržė ir į Katy Perry koncertą Sidnėjuje, kur staiga užlipo ant scenos. Po įvykio jis rašė:

„Brangi Katy Perry, ačiū, kad leidai man šokti scenoje. Tu išpildei mano vaikystės svajonę.“

Tačiau komentarai ir vėl buvo negailestingi:

„Ji neleido tau. Nustok traumuoti atlikėjus.“

„Neatrodo, kad ji tave pakvietė į sceną.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų