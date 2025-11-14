Dainininkė Ariana Grande patyrė šokiruojantį incidentą: į premjerą įsiveržęs vyras sukėlė paniką

Ariana akimirksniu sutriko, o aplink stovintys gerbėjai reagavo šūksniais: „Ariana, ar viskas gerai?“
Ariana buvo sukrėsta
Šalia buvusi Ariana kolegė, „Piktoji“ žvaigždė Cynthia Erivo, sureagavo akimirksniu. Iš socialiniuose tinkluose pasklidusio vaizdo įrašo matyti, kaip Cynthia stumia vyrą šalin ir sušunka: „Atšok!“
Po incidento Ariana buvo akivaizdžiai sukrėsta. Kolegų apkabinta ji kurį laiką stovėjo sutrikusi, tačiau netrukus atsitiesė ir toliau žengė kilimu, Cynthia tvirtai laikant ją už rankos.
Kas buvo įsibrovėlis?
Netrukus paaiškėjo, kad vyras – socialinių tinklų veikėjas, pasivadinęs „Pižaminis vyras“. Būtent jis pats paviešino incidento įrašą savo paskyroje ir parašė:
„Mieloji Ariana Grande, ačiū, kad leidai man užšokti ant geltonojo kilimo“
Internautai nedelsdami sukritikavo jo žinutę.
Vienas jų rašė: „Vyras daro tai dažnai ir galvoja, kad tai juokinga“
Kitas klausė: „Ar kažkas jį samdo? Kodėl jis taip dažnai atsiduria per arti garsenybių?“
Trečias komentavo: „Tai yra baisu.“
Ankstesni išsišokimai – ne vienas
Iš jo socialinių tinklų akivaizdu, kad tokie incidentai – ne pirmi. Jis anksčiau įsiveržė ir į Katy Perry koncertą Sidnėjuje, kur staiga užlipo ant scenos. Po įvykio jis rašė:
„Brangi Katy Perry, ačiū, kad leidai man šokti scenoje. Tu išpildei mano vaikystės svajonę.“
Tačiau komentarai ir vėl buvo negailestingi:
„Ji neleido tau. Nustok traumuoti atlikėjus.“
„Neatrodo, kad ji tave pakvietė į sceną.“
