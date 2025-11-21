Iš Jono Nainio – džiugi naujiena

Jonas pasakoja, kad kūrinys gimė visiškai spontaniškai kūrybinėje stovykloje: „Kūrinys atsirado labai netikėtai – per juoką. Sugalvojome skanduotę, kuri vis kartojosi ir kartojosi. Vėliau su komanda pridėjome instrumentalą, ir „Nesustok“ tapo linksmas, neįpareigojantis šokių kūrinys, kuris puikiai dera mano DJ sete. Aš visada savo pasirodymus pradedu šiuo kūriniu ir man labai smagu, kad klausytojai jau atpažįsta šį kūrinį ir šoka pagal Nerijaus sukurtą choreografiją“, – teigia Jovani.
„Nesustok“ – vienas labiausiai šokti užkrečiančių kūrinių albume „Dažniai“. Užgimus kūriniui natūraliai kilo mintis sukurti ir specialius judesius. „Choreografija kilo iš dainos žodžių, kurie nurodė užkrečiančių judesių kryptį – šokti, ploti, negalvoti ir šiąnakt atsipalaiduoti. Šokį įkvėpė melodija, kuri nukelia tiesiai į šokių aikštelės centrą“, – sako xKhen.
Muzikiniame klipe taip pat atsiskleidžia ir dainos estetiką atitinkantis atlikėjų bei šokėjų įvaizdis. Tiek xKhen, tiek šokėjų įvaizdžiams atspirties tašku tapo dainos vizualinė idėja – virtualus pasaulis bei trankus dainos ritmas. „Iš karto supratau, kad šio projekto įvaizdžiuose turi susipinti futurizmas su šokių bei gatvės kultūra. Kadangi xKhen yra klipo ašis, nenorėjau kurti jo įvaizdžio kaip personažo. Siekiau atspindėti ir pabrėžti jo asmeninio stiliaus idėją“, – dalijasi projekto stilistas Vainotas Jakštas.
„Nesustok“ vizualo idėja – simbolinė: klipas pasakoja apie virtualų pasaulį, kuriame kompiuteriu žaidžiantį xKhen įtraukia Jovani virusas. Jis patenka į paslaptingą žaidimų visatą, kurioje figūruoja tamsios jėgos, o atmosferą sustiprina įtraukianti choreografija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Nerijus, pats būdamas profesionalus šokėjas ir choreografas, sukūrė šokių elementus, o klipe pasirodanti viruso skleidėja siekia užkrėsti kuo daugiau žmonių Jovani energija. Tikimės, kad šis muzikinis klipas taps tarsi šokių pamoka visiems klausytojams – norime, kad jie išmoktų šokio judesius „Žalgirio“ arenoje visi kartu galėtume ją sušokti“, – sako Jovani.
Kūrinys „Nesustok“ kartu su xKhen skambės lapkričio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „Jovani Arena Show“. Tai bus didžiausias Jovani pasirodymas iki šiol, subursiantis tūkstančius klausytojų į vieną vietą. „Tai bus milžiniška šokių aikštelė, kurioje kartu su koncerto svečiais kursime geras emocijas“, – atskleidžia Jonas Nainys.
„Nesustok“ vaizdo klipą jau galima pamatyti „YouTube“ platformoje, o visą Jovani albumą „Dažniai“ – išgirsti visose muzikos pasiklausymo platformose.
