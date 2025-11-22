Šeštadienį Kaune – svarbus įvykis: Rotušės aikštėje bus įžiebta Kalėdų eglė

Kaip skelbia savivaldybė, Kaunas Kalėdų šventės simbolį įžiebia pirmasis šalyje.
Po metų pertraukos eglutės įžiebimas sugrįš į Rotušės aikštę – praėjusiais metais dėl senamiestyje vykdytų rekonstrukcijos darbų medis buvo pastatytas Vienybės aikštėje.
17 metrų aukščio eglės tema – art deco (XX amžiaus 3–4 dešimtmečio meno kryptis – BNS) stilius, kuriam būdingos tiesios linijos, aštrūs kampai ir elegantiška ornamentika.
Kaunietės Irenos miestui padovanotą eglutę puoš daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Nyderlandų.
Kalėdų eglės įžiebimo vakarą taip pat vyks koncertas.
Viename iš Rotušės aikštėje esančių kupolų įsikurs edukacijų erdvė, o greta – ir Kalėdų Senelio rezidencija.
Pasak Kauno savivaldybės, kiekvieną savaitgalį Rotušės aikštėje vyks koncertai, muzikiniai personažų pasirodymai ir specialūs šou, šv. Kūčių išvakarėse skambės kalėdinės giesmės.
Tuo metu Vilniaus gatvėje veiks kalėdinis traukinukas, Vienybės aikštėje – edukacijų kupolas ir ledo čiuožykla.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!