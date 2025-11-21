Dvikova prasideda: Kauno ar Vilniaus eglė – kurią pasirinksite?

Apie šventinius simbolius ir pagrindinių miesto eglių idėjas pasakoja Kauno kalėdinės eglės dizainerė Kristina Rimienė ir Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Vilniaus miesto eglė laikoma pagrindine visos šalies egle. Kokia ji šiemet bus?
S. Bieliūnė: Šiemet turiu pasakyti, kad mūsų eglė bus tikrai klasikinė. Vilnius jau trejus metus sugrąžino po 16 metų gyvą eglę į miesto centrą. Iš tiesų mes į Kalėdų festivalį, žiemos festivalį, žiūrime šiek tiek kitaip – daug plačiau, neapsiribodami tik egle arba jos tematika.
Mus turbūt įkvepia Niujorko Rockefellerio centro eglė, kuri jau greitai šimtą metų bus tokia pati, gyva ir keičianti savo dekoracijas, bet neturinti kažkokios išskirtinės temos.
Mūsų akcentai, į kuriuos mes orientuojamės tiek pernai, tiek šiemet, tai yra tai, kad Kalėdų programa turėtų vientisumą. Esame pakeitę mūsų „Kalėdų sostinėje“ įvaizdį ir stengiamės, kad miesto centre ir prieigose apšvietimo elementai derėtų kartu prie eglės ir būtų visa visuma, kuri jaustųsi visame mieste.
Šiemet šalia klasikinės raudonos spalvos, kuri Vilniaus miestui labai artima ir tarsi pakyla, kuri suponuoja raudoną kilimą, nes šiemet Vilnius yra Europos Kalėdų sostinė, atsiranda miško elementai – mes esame žalioji sostinė taip pat šiais metais ir labai daug orientuojamės tiek į tvarumą, tiek į miško elementus, kaip užuomeną, jog Vilnius yra iš tiesų labai žalias ir vertina tai, ką turi.
Tai eglutė vis dėlto bus ne pagrindinis akcentas, kaip suprantu?
S. Bieliūnė: Tai yra be jokios abejonės svarbiausia vieta, prie kurios susitinka miestiečiai ir miesto svečiai, bet žiūrime tikrai daug plačiau ir turime visą Kalėdų maršrutą nuo Katedros aikštės iki nuostabios Rotušės, kurioje jau pernai apsigyveno ledas.
Juokaujame, kad ledas Vilniuje surado savo namus, bet būtent Rotušės aikštėje atgijo ir yra nuostabi vieta šiuo metu, kuri taip pat dega Kalėdų dvasia, pakeliui ir Sirvydo skverą puošime. Iš tiesų turime pasidžiaugti, kad Vilniuje verslai labai noriai jungiasi ir lygiai taip pat puošiasi, sukurdami tikrai Kalėdų stebuklą ir puikią dvasią.
Be jokios abejonės, eglė yra vieta, prie kurios susirinksime ir kurią įžiebsime kartu, bet šalia esantis visas Kalėdų programos išpildymas be jokios abejonės kuria vientisumą, ir tai yra turbūt apie tai, kas nepavaldu laikui, šiemet kalbame.
Kristina, kokia šiemet bus Kauno eglė?
K. Rimienė: Kauno eglė šiemet taip pat atspindės labai tiesiogiai Kauno miesto veidą. Tai bus Art Deco stilistika puošta eglė, taip pat švenčiame labai gražią sukaktį – Kaunas yra įrašytas į UNESCO paveldo sąrašą kaip Art Deco sostinė dėl savo architektūros būtent šioje stilistikoje.
Šie metai yra šimtas metų, kaip apskritai ši meno kryptis yra atsiradusi. Manau, kad yra labai simboliška, kad mes, turėdami štai tokį gražų paveldą, pažymime kartu šią sukaktį.
Ką jūs, kaip kaunietė, mėgstate veikti Kaune per Kalėdas? Kur nueiti ir ką rekomenduotumėte žmonėms?
K. Rimienė: Kaunas galbūt yra labiau kompaktiškas miestas nei Vilnius. Turime labai gražią Laisvės alėją, kuri tikrai džiugina ir miesto svečius, ir pačius kauniečius, tuo, kad nuolat šviečia lemputėmis. Visi medžiai, einantys per šį centrinį pėsčiųjų taką, būna lemputėmis papuošti ir ne tik Kalėdų metu, taip pat būna papuoštas centrinis mūsų fontanas.
Vienybės aikštė yra irgi susitikimų vieta, kur veikia įvairūs restoranai. Rotušė, kur yra miesto aikštė, miesto eglė, taip pat senamiestis, Vilniaus gatvė. Pas mus maršrutas yra labai paprastas, bet tiesiogiai einantis per centrinę miesto dalį, taip pat vedantis į senamiestį.
Iš tikrųjų manau, kad pasivaikščioti būtent Kalėdų metu ir prasukti visą šį ratą, ir kauniečiams, ir miesto svečiams, tikrai verta. Galima pasigrožėti ne tik miesto papuošimais, bet ir apskritai ta kalėdine nuotaika, nes būtent ten yra visas miesto šurmulys, daugybė žmonių netgi vėliu paros metu. Manau, kad būtent centrinės miesto lokacijos yra ta vieta, kur turėtume mes burtis ir tą kalėdinę dvasią palaikyti.
Ar jaučiate spaudimą iš kai kurių komentatorių ir šiaip iš kauniečių, kad galbūt neišpildo jų lūkesčių? Aišku, kiekvienas turi savo nuomonę, ypač apie egles pas mus, bet ar jūs jaučiate spaudimą iš aplinkos?
K. Rimienė: Išties labai įdomus dalykas, nes mes statome eglę pirmą kartą ir esame labai susikoncentravę apskritai į mūsų miesto puošybos elemento įrengimo užbaigimą. Vyksta labai intensyvūs darbai, nuo ryto iki vakaro esame aikštėje.
Visa didelė žmonių komanda sukoncentruota būtent į tai, kad ir konstrukcijos atsidurtų reikiamoje vietoje, ir ornamentika būtų įtvirtinta, ir apšvietimo sistema pajungta, nes mūsų apšvietimo sistema yra programuojamos lemputės, kurios gali keisti savo rūbą nuolatos, tarsi šokantys fontanai.
Tiek turime darbo, kad labai nuoširdžiai pasakysiu: dar komentarų tikrai neskaičiau. Spaudimą šiokį tokį jaučiu, nes žmonės man parašo: „Kristina, mes palaikome, mes laukiame eglės“ ir sako: „Nekreipk dėmesio, jeigu kas ką rašo“. Net neabejoju, kad tų komentarų yra, apskritai iš žiniasklaidos, socialinių tinklų ir internetinių medijų žinome, kad po kiekvienu straipsniu galime rasti komentarų, kurie nebūtinai yra į temą.
Mes, pavyzdžiui, testuojame lemputes ir kai kuriems nepatinka spalva – tai nereiškia, kad ji tokia ir bus. Iš tikrųjų neturiu asmeninių ambicijų padaryti gražiausią Lietuvos eglę, žinau, kad tokie konkursai vyksta. Esmė yra, kad tiesiog ateitų Kalėdos – pagrindinis Kalėdų simbolis yra būtent Kalėdų eglė.
Kur gi mums daugiau rinktis, jeigu ne prie jos? Man yra didžiulė atsakomybė padaryti, kad ta vieta būtų jauki, šilta, kad trauktų akį, kad būtų saugu šalia eglės, kad apskritai ta kalėdinė nuotaika tvyrotų ore.
Visos laidos klausykite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!