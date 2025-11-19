 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Nuostabi žinia Lietuvos gyventojams: pristato išskirtinius traukinius – patiks ir suaugusiems, ir vaikams

2025-11-19 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-19 18:10

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ jau penktus metus iš eilės pristato išskirtinai kalėdiniam laikotarpiui papuoštus traukinius. Šiemet keleiviai šventine atmosfera galės mėgautis keturiuose riedmenyse, kelionės jais tęsis iki kitų metų sausio mėnesio vidurio.   

Keleiviai (bendrovės nuotr.)
12

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ jau penktus metus iš eilės pristato išskirtinai kalėdiniam laikotarpiui papuoštus traukinius. Šiemet keleiviai šventine atmosfera galės mėgautis keturiuose riedmenyse, kelionės jais tęsis iki kitų metų sausio mėnesio vidurio.   

REKLAMA
2

„Šiandien skelbiame Kalėdų sezono startą. Džiaugiuosi, kad ši bendrovės tradicija jau yra neatsiejama didžiausių žiemos švenčių dalis. Jau penktą kartą sugrįžtantys ir labai laukiami kalėdiniai traukiniai sujungs mūsų šalies regionus ir dovanos neišdildomų įspūdžių kiekvienam keliautojui“, – sako susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išriedėjo kalėdiniai traukiniai: pasigrožėkite
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išriedėjo kalėdiniai traukiniai: pasigrožėkite

Išriedėjo kalėdiniai traukiniai

Šiais metais kalėdiniai bendrovės traukiniai kursuos penkiomis kryptimis: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Trakai, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Mockava, o iki gruodžio 11 dienos – ir Vilnius–Turmantas kryptimi. Kelionės kalėdiniais traukiniais prasidės lapkričio 20 dieną, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

„Norime, kad kelionės traukiniu būtų ne tik efektyvus būdas pasiekti tikslą, bet ir maloni patirtis. Kalėdiniai traukiniai – tai mūsų indėlis į šventinę nuotaiką, kurią keleiviai gali patirti vos įlipę į traukinį. Šiuo jaukiu švenčių laukimo metu, kai vyksta daugybė susitikimų ir renginių, traukinys tampa patogiu ir prasmingu pasirinkimu“, – sako bendrovės vadovė Kristina Meidė.   

REKLAMA

Šiemet traukinių puošyba rūpinosi įmonė „Balti lapai“, pasitelkusi profesionalių dekoruotojų komandą „ESEA“, o lipdukus, skirtus riedmenims papuošti, gamino įmonė „Ink idea“.

Trys kalėdiniai riedmenys papuošti šviesų ir muzikos temą atspindinčiomis dekoracijomis, šiuose traukiniuose keleiviai išvys ne tik kalėdines eglutes, bet ir muzikos instrumentus.   

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtajame traukinyje, važiuojančiame maršrutu Vilnius–Mockava, keleiviai jausis lyg sugrįžę į vaikystę. Šio riedmens dekoracijomis rūpinosi Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.

Pasak jos vadovės Dovilės Aleksandravičienės, jau tradicija tapusi kelionė papuoštu traukiniu tikrai padės pajusti švenčių ir svečių laukiančio Vilniaus – Europos Kalėdų sostinės 2025 – atmosferą.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vien per praėjusius metus Vilniuje apsilankė daugiau nei 100 tūkstančių turistų iš Lenkijos. Prisidėdami prie iš Mockavos atvažiuojančio traukinio puošimo, mūsų kaimynams norime padovanoti unikalią patirtį ir taip pakviesti atvykti į šių metų Kalėdų sostinę bei organizuojamą Vilniaus kalėdiškiausią dieną – to tiesiog neįmanoma praleisti“, – sako D. Aleksandravičienė. 

REKLAMA

Penktus metus iš eilės puošiami kalėdiniai įmonės traukiniai jau tapo tradicija, kasmet pritraukiančia rekordinį kiekį keleivių – vien praėjusiais metais kalėdiniais traukiniais keliavo daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų.

Dėl šios priežasties šiemet maršrutais Vilnius–Kaunas ir Vilnius–Trakai vykstančiuose traukiniuose įsigalioja vietų rezervacija, dalis nerezervuojamų vietų liks terminuotus bilietus turintiems keliautojams.   

Kalėdiniai traukiniai kursuos iki kitų metų sausio 11 dienos. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Traukinys (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
Gruodį – dar daugiau tarptautinių ir vietinių traukinių maršrutų
Kalendorius (nuotr. Unsplash.com)
Šiandien Lietuvoje – ypatingai jautri diena: apie ją žino ne visi
Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Širvintų 2024-ųjų Kalėdų eglės (nuotr. Robertas Riabovas / BNS, Erikas Ovčarenko / BNS, organizatorių)
Miestai jau ruošiasi šventėms: štai kaip atrodys ir kiek kainuos jų Kalėdinės eglės (6)
Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune (nuotr. pranešimo spaudai)
Paaiškėjo, kada miestai įžiebs eglutes

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų