TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Gruodį – dar daugiau tarptautinių ir vietinių traukinių maršrutų

2025-11-17 15:02 / šaltinis: BNS
2025-11-17 15:02

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ nuo gruodžio 14 dienos keičia traukinių tvarkaraštį – atsiras papildomų stotelių ir naujų maršrutų – du tarptautiniai ir keturi vietiniai.

Traukinys (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

„Atnaujindami tvarkaraščius siekiame, kad kelionės traukiniu būtų dar patogesnės ir labiau atitiktų keleivių poreikius. Naujieji tvarkaraščiai ne tik suteiks daugiau galimybių keliauti Lietuvoje, bet ir atvers naujas jungtis su Europa“, – pranešime teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimo, nuo gruodžio 14 dienos maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus skaidomas į tris: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Tai užtikrins dažnesnes keliones tarp Šiaulių, Radviliškio ir Panevėžio, žmonėms bus patogiau tęsti kelionę link sostinės ir pajūrio.  

Maršrutas Klaipėda–Šilutė pratęsiamas iki Kretingos, todėl susisiekimas tarp jų taps dažnesnis, o keleiviai be persėdimų galės pasiekti Girulius, Kretingą ir Kretingalę.

Be to, traukiniai dažniau kursuos tarp Vilniaus ir Kauno bei Kauno ir Marijampolės. Keleiviams bus pasiūlyti papildomi išvykimo laikai vakarinio piko metu, o nuo 16 val. iki 19 val. traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno kursuos vidutiniškai kas pusvalandį. 

Gyventojai keliones pradėti galės iš dviejų papildomų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje sustos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai. Kalvarijos savivaldybės skirtas specialus autobusas iš geležinkelio stoties Jungėnų kaime keleivius nuveš į Kalvariją. 

Taip pat nuo gruodžio vidurio padidės traukinių tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai – Vilnius–Varšuva–Krokuva, Vilnius–Ščecinas ir Vilnius–Suvalkai. Traukiniai išvyks ir ryte, ir popiet, o kelionė į Varšuvą sutrumpės maždaug valanda, į Krokuvą – dviem valandomis.

Šiais metai keleivių srautams tarptautiniuose maršrutuose išaugus 13 proc, taip pat bus pagerintas susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis – iš Varšuvos bus galima pasiekti daugelį Europos miestų: Prahą, Vieną, Berlyną, Bratislavą, Budapeštą ar Kyjivą, o taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.  

