 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai

2025-11-10 07:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 07:25

Slovakijoje susidūrė du traukiniai, skelbia „Aktuality“. Dešimtys žmonių nugabenti į Bratislavos ligonines.

Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai (nuotr. SCANPIX)
5

Slovakijoje susidūrė du traukiniai, skelbia „Aktuality“. Dešimtys žmonių nugabenti į Bratislavos ligonines.

REKLAMA
0

Avarija įvyko Pezinoke, netoli Bratislavos. Abu traukiniai vyko į Bratislavą.

Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai

„Nežinau, kaip blogai, bet susidūrimas buvo gana stiprus, traukinys staiga stabdė“, – portalui pasakojo keleivis.

Apie susidūrimą pranešta apie 19:31.

Susidūrė traukiniai „Tatran 620“ ir „Rex 1814“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Traukinių avarija Slovakijoje (nuotr. stop kadras)
Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai, vienas pakibo ant šlaito

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų