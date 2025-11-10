Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai

Avarija įvyko Pezinoke, netoli Bratislavos. Abu traukiniai vyko į Bratislavą.
„Nežinau, kaip blogai, bet susidūrimas buvo gana stiprus, traukinys staiga stabdė“, – portalui pasakojo keleivis.
Apie susidūrimą pranešta apie 19:31.
Susidūrė traukiniai „Tatran 620“ ir „Rex 1814“.
