Žinia į Lenkiją keliaujantiems traukiniu: kelionė sutrumpės iki vos 7,5 val.?

Gruodžio 14 d., visoje Europoje keičiantis traukinių tvarkaraščiams, „LTG Link“ juos ne tik atnaujins, bet ir pristatys naujienas, ypač aktualias tarptautinių maršrutų gerbėjams. Nuo minėtos datos maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius išaugs tris kartus – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai, kelionės trukmė tarp Vilniaus ir Varšuvos sutrumpės viena valanda, o tarp Vilniaus ir Krokuvos – net dviem valandomis.
Šiuo metu kelionė iš Vilniaus į Varšuvą trunka apie 8 val. ir 30 min. tad sutrumpinus kelionės laiką 1 valanda, ji turėtų sutrumpėti iki 7 val. ir 30 min. Tuo metu iki Krokuvos kelionė iš Lietuvos sostinės užtruks apie 10 val. (šiuo metu trunka 12 val.).
„Džiaugiuosi bendradarbiavimo su partneriais Lenkijoje rezultatais. Dažnesni tarptautiniai traukinių reisai užtikrins patogesnį susisiekimą su kaimynais, o keleiviai ne tik patogiai ir greičiau keliaus tarp abiejų šalių, bet ir pasieks kitus Europos miestus. Tai svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos ir Lenkijos santykius“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Be dažnesnių reisų, „LTG Link“ nuo gruodžio 14 d. pasiūlys ir naują maršrutą Vilnius–Ščecinas. Juo keliautojai galės išvykti iš Vilniaus anksti ryte, Varšuvą pasiekti dar vidurdienį, o netoli Vokietijos sienos esantį Ščeciną – iki 19 val. Šiuo maršrutu taip pat bus galima pasiekti ir vieną seniausių Lenkijos miestų – Poznanę.
Keleiviai ir toliau galės rinktis populiarų vidurdienio reisą į Krokuvą per Varšuvą, patogesnis taps ir rytinis išvykimas iš Krokuvos, leisiantis kelionę į Lietuvą pradėti vėliau – apie 6 val. ryto.
„Šie pokyčiai – tai nuoseklaus „LTG Link“ tarptautinio susisiekimo plėtros plano dalis, siekiant sujungti Lietuvą su svarbiausiais Europos centrais patogiai ir tvariai. Tikime, kad nauji reisai ir trumpesnė kelionės trukmė dar labiau paskatins rinktis tvarią kelionę traukiniu tiek laisvalaikiui, tiek verslo reikalais“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Trumpesnė kelionė tarp Vilniaus ir Varšuvos bei lankstesni tvarkaraščiai suteiks daugiau galimybių patogiai persėsti į kitus – vietinius ir tarptautinius – traukinius. Iš Varšuvos bus lengva pasiekti daugelį Europos miestų – nuo Prahos, Vienos ar Berlyno iki Kyjivo, taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
Tiksli informacija apie traukinių tvarkaraščių atnaujinimus bus skelbiama lapkričio mėnesį.