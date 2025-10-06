LTG: šiemet bus nutiesta beveik 9 kilometrai „Rail Baltica“ bėgių

8,8 kilometro ilgio atkarpą ruože tarp Šveicarijos ir Žeimių už 16,8 mln. eurų (be PVM) dar šiemet nuties jungtinės veiklos partneriai – Vokietijos „Leonhard Weiss International“ ir jos padalinys Estijoje „Leonhard Weiss“.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pradėjus kloti bėgius visuomenė įsitikins, kad šalies saugumui ir kariniam mobilumui reikalinga „Rail Baltica“ vėžė tiesiama.
„Šiandien ta diena, kada iš tikrųjų matome realius darbus, pirmuosius žingsnius, kurie stipriai išjudės į priekį dideliu greičiu ir pabaiga, rezultatas bus matomas visiems“, – bėgių klojimo pradžios renginyje sakė Juras Taminskas.
Vėliau žurnalistams jis sakė, jog šiemet bus nutiesta didžioji atkarpos nuo Šveicarijos ir Žeimių dalis, o likęs maždaug 1 kilometro ruožas bus baigtas kitąmet.
Ministro teigimu, po to tęsis bėgių projektavimas atkarpoje nuo Žeimių į šiaurę, Panevėžio kryptimi, o jie bus pradėti tiesti 2027 metais.
Pasak LTG, vieno bėgio ilgis sieks 25 metrus. Darbams antrinė LTG bendrovė „LTG Infra“ pernai įsigijo 42 kilometrus bėgių, 29,5 tūkst. vienetų gelžbetoninių pabėgių ir 86,2 tūkst. tonų skaldos.
BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
J. Taminskas vėliau žurnalistams sakė, kad vėžės statybai iki Latvijos sienos reikia maždaug 5,5 mlrd. eurų. Jo teigimu, apie 1,5 mlrd. eurų Lietuva jau turi, o dar 4 mlrd. eurų tikimasi gauti iš 2028–2034 metų Europos Sąjungos biudžeto.
„Vyksta derybos sekančiam periodiniam finansavimui iš ES, kuris bus nuo 2028 metų. Manyčiau, kad viskas turėtų būti gerai“, – teigė J. Taminskas.
Pasak ministro, bendra „Rail Baltica“ vertė siekia apie 10 mlrd. eurų.
