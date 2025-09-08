Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė Lenkijos prezidentą patikino, kad jos Vyriausybė „suintensyvins bendradarbiavimą“

2025-09-08 18:47 / šaltinis: BNS
2025-09-08 18:47

Su Lietuvoje pirmadienį viešinčiu naujuoju Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu  susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujamas ministrų kabinetas intensyvins bendradarbiavimą su kaimynine šalimi.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Su Lietuvoje pirmadienį viešinčiu naujuoju Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu  susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujamas ministrų kabinetas intensyvins bendradarbiavimą su kaimynine šalimi.

REKLAMA
6

„Patikinau Lenkijos prezidentą, kad mano vadovaujama Vyriausybė dar labiau suintensyvins bendradarbiavimą su artimiausia kaimyne visais lygmenimis, nes istorija mus moko, kad tik būdami vieningi esame stiprūs, galime atremti visas kylančias grėsmes“, – feisbuke paskelbė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tuo pačiu, dirbdami kartu, kursime Lietuvos ir Lenkijos ateitį, aktyviai prisidėsime prie regiono ir visos Europos saugumo bei klestėjimo“, – teigė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak paskirtosios premjerės, su K. Nawrockiu aptarė saugumo, gynybos finansavimo klausimus, santykių su JAV gilinimą, paramos Ukrainai didinimą, dar aktyvesnį bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalių regionu, dvišalius ekonominius santykius, bendrų projektų – „Rail Baltica“, „Via Baltica“, „Harmony Link“ ir kitų – spartesnį įgyvendinimą.

REKLAMA

Kaip teigia I. Ruginienė, be „rimtų valstybinių klausimų“ su K. Nawrockiu aptarė ir futbolo aktualijas.

BNS skelbė, kad rugpjūčio pradžioje Lenkijos prezidento pareigas pradėjusio eiti K. Nawrockio vizitas į Vilnių yra trečioji užsienio kelionė ir pirmasis apsilankymas regiono valstybėje.

K. Nawrockis pirmadienį taip pat susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų