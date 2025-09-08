Inga Ruginienė Lenkijos prezidentą patikino, kad jos Vyriausybė „suintensyvins bendradarbiavimą“

„Patikinau Lenkijos prezidentą, kad mano vadovaujama Vyriausybė dar labiau suintensyvins bendradarbiavimą su artimiausia kaimyne visais lygmenimis, nes istorija mus moko, kad tik būdami vieningi esame stiprūs, galime atremti visas kylančias grėsmes“, – feisbuke paskelbė I. Ruginienė.
„Tuo pačiu, dirbdami kartu, kursime Lietuvos ir Lenkijos ateitį, aktyviai prisidėsime prie regiono ir visos Europos saugumo bei klestėjimo“, – teigė ji.
Pasak paskirtosios premjerės, su K. Nawrockiu aptarė saugumo, gynybos finansavimo klausimus, santykių su JAV gilinimą, paramos Ukrainai didinimą, dar aktyvesnį bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalių regionu, dvišalius ekonominius santykius, bendrų projektų – „Rail Baltica“, „Via Baltica“, „Harmony Link“ ir kitų – spartesnį įgyvendinimą.
Kaip teigia I. Ruginienė, be „rimtų valstybinių klausimų“ su K. Nawrockiu aptarė ir futbolo aktualijas.
BNS skelbė, kad rugpjūčio pradžioje Lenkijos prezidento pareigas pradėjusio eiti K. Nawrockio vizitas į Vilnių yra trečioji užsienio kelionė ir pirmasis apsilankymas regiono valstybėje.
K. Nawrockis pirmadienį taip pat susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu.
