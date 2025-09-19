1 dieną traukiniu keliaukite su 90 proc. nuolaida: pasižymėkite ir nepraleiskite

Kasmet minima Diena be automobilio – tai priminimas gyventojams bent vienai diena atsisakyti kelionių asmeniniu transportu ir suvienyti jėgas kuriant švaresnę aplinką.
Bendrovė jau antrą kartą prisideda prie šios iniciatyvos ir skatina tvarų susisiekimą siūlydama simbolinę traukinio bilietų kainą, rašoma pranešime spaudai.
Bilietams – 90 proc. nuolaida
Bilietams rugsėjo 21 dienos kelionėms vietiniais maršrutais, įsigyjamiems internetu ir mobiliojoje programėlėje, bendrovė dovanoja 90 proc. nuolaidą – ji galioja jau dabar.
Pavyzdžiui, tą dieną vienam suaugusiajam, keliausiančiam iš Vilniaus į Kauną, antros klasės traukinio bilietas kainuos tik 0,84 euro, o iš Vilniaus į Klaipėdą – iki trijų eurų.
„Diena be automobilio – tai puiki proga ne tik išbandyti kelionę traukiniu tiems, kurie to dar nedarė, bet ir jau patyrusiems traukiniautojams dar kartą įvertinti šio pasirinkimo privalumus.
Šiandien traukinys užtikrina ne tik greitą ir patogų susisiekimą – tai ir viena iš aplinkai draugiškiausių transporto priemonių“, – komentuoja vadovė Kristina Meidė.
90 proc. nuolaida traukinio bilietams keleiviams siūloma du kartus per metus – Tarptautinės dienos be automobilio ir Traukiniautojų dienos progomis.
Pastaroji minima gegužės 30 dieną ir jau tapo tradicine švente traukinių entuziastams bei tvaraus judumo šalininkams.
Bendrovė primena, kad keleiviams yra siūlomos multimodalinės kelionės, apjungiančios skirtingas transporto rūšis ir užtikrinančios patogų bei efektyvų susisiekimą. Išsamiau apie šią paslaugą skaitykite čia.
