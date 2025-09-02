Turite viršsvorio? Štai kada turėsite sau pirkti 2 lėktuvo bilietus

Apie šį naują reikalavimą praneša oro linijų bendrovė „Southwest Airlines“. Tai yra vienas iš kelių pastaruoju metu daromų bendrovės pakeitimų, rašoma portale CNN.
Turint tik 1 vietą teks laukti kito skrydžio
Pirmadienį išplatintame pranešime „Southwest Airlines“ nurodė, kad atnaujina kai kurias savo taisykles, ruošdamasi kitais metais pradėti vietų priskyrimą.
Iš anksto sumokėti už dvi vietas bendrovė reikalaus nuo sausio 27 d. Tą padaryti turės tie, kurie neįsispraudžia tarp lėktuvo sėdynės porankių.
Šiuo metu didesnio kūno sudėjimo keleiviai gali arba iš anksto sumokėti už papildomą vietą, turėdami galimybę vėliau atgauti pinigus, arba oro uoste paprašyti papildomos vietos nemokamai.
Pagal naująją bendrovės politiką pinigų grąžinimas vis dar bus įmanomas, bet nebebus garantuotas.
„Siekiant užtikrinti vietą, mes informuojame klientus, kurie anksčiau naudojosi papildomos vietos politika, kad jie turėtų ją įsigyti užsakymo metu“, – rašoma „Southwest Airlines“ pranešime.
Tad keleiviui, kuriam reikės papildomos vietos, bet jis nebus jos nusipirkęs iš anksto, oro uoste bus privaloma ją įsigyti. Jeigu skrydis bus visiškai užpildytas, keleivis bus perkeliamas į kitą skrydį.
Neliko nemokamo bagažo ir ne tik
Ši aviakompanija ilgą laiką buvo žinoma dėl to, kad leisdavo keleiviams pasirinkti vietas tik įlipus į lėktuvą.
Taip pat ji buvo žinoma ir dėl galimybės nemokamai gabenti bagažą, kuri panaikinta nuo šių metų gegužės mėnesio.
Šie privalumai buvo svarbus išskirtinumas tarp šios pigių skrydžių bendrovės ir jos konkurentų.
„Southwest Airlines“ atstovai teigia, kad, pagal naująją papildomų vietų politiką, vis dar bus grąžinami pinigai už antrąjį bilietą, jeigu skrydis išvykimo metu nebus visiškai užpildytas ir jeigu abu keleivio bilietai buvo nupirkti toje pačioje užsakymo klasėje.
Tokiu atveju keleivis privalo pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo per 90 dienų nuo skrydžio dienos.
Orlande, Floridoje, gyvenantis kelionių agentas Jason Vaughn socialiniuose tinkluose ir savo tinklalapyje „Fat Travel Tested“ skelbia pramogų parkų apžvalgas ir kelionių patarimus didesnio kūno sudėjimo žmonėms.
Jo teigimu, šie pokyčiai tikriausiai paveiks visų dydžių keliautojus. Kadangi dabartinė „Southwest Airlines“ politika padėjo sukurti patogesnę skrydžių patirtį didesnio kūno sudėjimo keliautojams, kartu užtikrinant, kad visi keleiviai turėtų pakankamai vietos savo sėdynėse.
„Manau, kad tai pablogins skrydžių patirtį visiems“, – naują taisyklę komentavo J. Vaughn.
Jis šį pokytį apibūdino kaip dar vieną nusivylimą tokiems lojaliems „Southwest Airlines“ klientams, kaip jis pats: „Jie jau nebežino, kas yra jų klientas. Jie nebeturi jokios tapatybės.“
Visgi verta atkreipti dėmesį, kad pastaruoju metu minimai aviakompanijai sekasi sunkiai, o aktyvistai investuotojai daro spaudimą didinti pelną ir pajamas.
Pernai bendrovė taip pat pranešė, kad ims iš klientų papildomą mokestį už daugiau vietos kojoms ir siūlys naktinius skrydžius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!