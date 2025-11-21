Prisiminė 13-mečio žūties akimirką: vienas posūkis lėmė tragediją

Į įvykio vietą atvykę medikai berniuką rado jau be sąmonės, nekvėpuojantį ir be pulso. Nuvežus jį į ligoninę, berniukas Santaros klinikose mirė. Ledo ritulio bendruomenė – šokiruota.
Vilniuje esančioje ledo arenoje vyko vaikų ledo ritulio treniruotė, kuri baigėsi tragiškai. 13-metį paauglį mirtinai sužalojo komandos draugo smūgiuotas ritulys. Jis vaikui pataikė tiesiai į galvą, prie ausies. Berniukas neišgyveno.
Berniukas buvo nuvežtas į Santaros klinikas ir apie 19 valandą mirė ligoninėje. Greitosios darbuotojai sako, kad atvykę į įvykio vietą berniuką rado jau be gyvybės ženklų.
„Brigada rado pacientą gaivinamą. Jis buvo be sąmonės, be kvėpavimo, be pulso. Perėmę taikė specializuotą gaivinimą, gaivino apie 10 minučių. Buvo atkurta spontaninė kraujotaka ir pacientas atvežtas į ligoninę“, – pasakoja greitosios medicinos pagalbos atstovas Artūras Laškovas.
Vienas judesys lėmė tragediją
Santaros klinikos visuomenei situacijos nekomentuoja. Į skambučius neatsiliepia ir „Hockey Punks Academy“, kuriame berniukas žaidė, vadovas. TV3 šaltinių duomenimis, treniruotės metu miręs berniukas ledo ritulį žaidė apie 6 metus.
Šaltiniai teigia, kad nelaimė įvyko žaidybinės situacijos metu, kai ritulio metimas skriejo aukščiau, o berniukas iš savisaugos instinkto nusisuko ir ritulys pataikė būtent į neapsaugotą vietą. Jei berniukas būtų nenusisukęs, anot šaltinių, šiek tiek jaunesnio komandos draugo smūgiuotas ritulys būtų pataikęs į veido apsaugą. Nelaimė įvyko treniruotei besibaigiant.
Policija dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
„Šiuo atveju yra neutralus tas ikiteisminis tyrimas pradėtas mirties priežasčiai nustatyti, tačiau visą laiką yra tikimybė, kad atsiradus naujoms aplinkybėms, detalėms jis gali būti perkvalifikuotas“, – komentuoja policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Ledo ritulio bendruomenė – sukrėsta
Ledo ritulio bendruomenė TV3 Žinioms pasakoja esanti sukrėsta neeilinės nelaimės.
„Labai daug gavau skambučių, klausimų. Visi šokiruoti, nes toks dalykas pirmą kartą Lietuvos ledo rituly, kad būtent taip įvyktų nelabai girdėję, kad kitur taip buvo atsitikę. Čia toks vienetinis turbūt, išskirtinis atvejis“, – sako Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas.
Treniruotės metu, pasak A. Aleinikovo, buvo laikomasi visų saugumo reikalavimų.
„Treniruotės metu visi vaikai privalo būti su šalmais. Šalmai, kakliukai ir visa kita ekipiruotė, tai, mano žiniomis, ir buvo vaikas su šalmu. Viskas buvo pagal saugos taisykles“, – teigia A. Aleinikovas.
Defibriliatorius galbūt būtų išgelbėjęs, tačiau jo arenoje nebuvo
Greitoji į įvykio vietą atvyko per 4 minutes. TV3 Žinių šaltiniai pasakoja, kad į pagalbą skubėję greitosios medikai slydo ir krito ant ledo. Tvyrojo chaosas. Atvykus medikams, berniuką gaivino aplinkiniai, mat „Pramogų arena“, kurioje įvyko nelaimė, defibriliatoriaus neturi.
„Jeigu tuo metu pas jį buvo skilvelių virpėjimas, šitą ritmą galima nutraukti tik elektros iškrova. O kai komanda atvažiavo jau vyko asistolė. Tai jeigu būtų šalia defibriliatorius, galėjo šitą ritmą nutraukti ir, pavyzdžiui, galbūt net atgautų sąmonę berniukas“, – komentuoja A. Laškovas.
O gal net ir būtų išgelbėjęs gyvybę – sako medikai: „Galbūt ir būtų padėjęs. Tas 4 minutės, jeigu ten įvyko, pavyzdžiui, skilvelių virpėjimas, būtų panaudotas defibriliatorius, jis galbūt gal ir išgyventų tas žmogus“.
Nors Lietuvoje toks atvejis pirmas, pasaulyje panašių tragedijų ant ledo būta. Prieš porą metų Kanadoje mirė 11-metis, taip pat žaidęs ledo ritulį. Tiesa, incidento aplinkybės liko neatskleistos. Žūtimi ledo ritulio treniruotė yra pasibaigusi ir 16-mečiui amerikiečiui, kai komandos draugas pačiūža perpjovė kaklą. Tąkart Amerikoje imta reikalauti, kad kaip ir šalmas, taip ir kaklą dengianti apsauga taptų privaloma.
