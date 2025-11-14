Iš dangoraižio iškritus ir žuvus vyrui – advokatas Černiauskas rėžė apie Didžiūnaitytės istoriją: „Gėda“

Ši tragedija priminė visą Lietuvą sukrėtusią modelio Dovilės Didžiūnaitytės žūtį, o advokatas teigia, kad pareigūnai šįkart privalo dirbti gerokai kruopščiau, nei buvo padaryta anuomet.
Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė nurodė, kad pranešimas apie nelaimę Kuosų gatvėje buvo gautas trečiadienį 14:11 val. Anot jos, pareigūnai aiškinasi nelaimės aplinkybes ir kol kas nenurodoma, iš kelinto aukšto vyras iškrito.
Nurodoma, kad žuvusiojo tapatybė nustatyta – vyras gimęs 1984 m., tačiau daugiau jokių detalių griežtai neatskleidžiama.
Advokatas: visuomenė turėtų apie tai žinoti
Prieš 8-erius metus modelio Dovilės Didžiūnaitytės žūties byloje jos šeimai atstovavęs advokatas Gintaras Černiauskas kalbėdamas apie pastarąją nelaimę sako, kad policija žiniasklaidai turėtų atskleisti daugiau informacijos, nes tai nėra ikiteisminio tyrimo duomenys ir visuomenė turėtų apie tai žinoti.
„Galų gale jau einant pro tą pastatą reikia žiūrėti, kad kažkas tau neužkristų ant galvos“, – pabrėžiant, kad kalba sarkastiškai, sako G. Černiauskas.
Vis dėlto, jo teigimu šįkart yra labai svarbu, kaip bus atliekamas tyrimas, kad nebūtų kartojamas D. Didžiūnaitytės bylos atvejis.
„Iš mano pusės policijai buvo labai daug kritikos, tiriant Didžiūnaitytės bylą, tai, aš manyčiau, kad žiniasklaida šiuo atveju irgi turėtų spausti ikiteisminį tyrimą, prašyti atsakyti, kokios užduotys buvo suformuotos, kad būtų galima tiksliai nustatyti mirties priežastį ir t.t., nes šios detalės turėtų būti atskleistos.
Vėlgi klausimas, koks skrodimas bus atliekamas, kokia užduotis formuojama teismo medicinos ekspertams, kad nebūtų kaip Didžiūnaitytės atveju.
Aišku, kad žuvo nuo iškritimo iš didelio aukščio trenkiantis į kietą asfaltą, bet galbūt yra kitų požymių, gal apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, psichotropinių medžiagų, ar prieš [iškrentant] nebuvo mirties fakto. Svarbu, kad nebūtų kūnas sudegintas, kai visi galai pelenais virsta ir viskas“, – svarsto advokatas.
Ar reikėtų kažką keisti?
Tragiškos istorijos, kai žmonės iškrenta iš aukštų pastatų, deja, karts nuo karto vis pasikartoja. Tačiau advokatas sako, kad veiksmų užkirsti tam kelią nelabai yra, bet visos tokių nelaimingų atsitikimų detalės turėtų būti labai detaliai ir kruopščiai ištiriamos.
„Nepriimsime juk įstatymų, kad langai būtų nevarstomi. Mes turime istorijoje atvejų, kai Baltarusijoje viešbutyje užsilipęs ant palangės iškrito pareigūnas ir tai priimama kaip nelaimingas atsitikimas, kas iš tikrųjų yra neįtikėtina.
Panašios istorijos turėtų būti tiriamos labai atidžiai ir policija šiuo atveju turėtų atlikti viską, kas yra jos galioje ir kokias priemones turi. Prokuratūra turėtų kontroliuoti visą šitą ikiteisminį tyrimą, kad galima būtų išsiaiškinti visas aplinkybes“, – pabrėžia G. Černiauskas.
Tačiau, anot jo, pastato savininkas šiuo atveju tikrai nedėtų grotų, nekeistų langų ar balkonų, nes tai nelabai ką pakeistų.
Pasakoja apie skyles sistemoje
Kalbėdamas apie tokius įvykius, advokatas pastebi, kad turėtų būti peržiūrėtos dabartinės tvarkos ir kuriamos naujos tvarkos, kaip turėtų būti tiriami tokie atvejai.
„Didžiūnaitytės atvejis ir apskritai šita istorija parodė, kad jokių tvarkų nėra, jokio koordinavimo, jokio vadovavimo nėra. Galų gale net lavonas randamas, o teismo medicinos ekspertas neatvyksta į vietą apžiūrėti vietos, žalojančių paviršių ir t.t., tam, kad būtų galima išsiaiškinti labai svarbias aplinkybes pačioje tyrimo pradžioje.
Net mūsų policija taip dirba, kad atvažiuoja prieš pamainos pabaigą, kada turi keistis pamaina ir laukia, kada ateis laikas važiuoti namo. Toks tyrimas yra atliekamas ir tokį mes turime rezultatą. Ir ta [D. Didžiūnaitytės] byla yra neištirta iki galo ir yra neteisingi sprendimai. Kategoriškos nuomonės esu, čia yra gėda visai teisėsaugai, kai turėdami faktus, kurie bado akis, mes į juos nekreipiame dėmesio“, – nurodo advokatas.
Šiuo atveju, įvykus pastarajai nelaimei Klaipėdoje, pasak G. Černiausko, yra daug klausimų – kas įvyko apskritai, kas įvyko prieš tai, kas paskatino.
Anot jo, jeigu nėra rasta jokio pomirtinio laiško, būtina žiūrėti, ar nėra alkoholio, narkotikų, smurto požymių.
Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kokia buvo žmogaus psichologinė būklė prieš tai, ar nebuvo kokių psichologinių traumų, tam, kad būtų galima detaliai atkurti įvykius prieš mirtį ir galų gale išsiaiškinti, kas tuo metu vyko iš tikrųjų.
Tragiška modelio Didžiūnaitytės istorija
Prieš beveik 8 metus, 2017 metų lapkričio 20-ąją Lietuvą sukrėtė tragedija, kai tarptautinės karjeros siekęs modelis 22 metų Dovilė Didžiūnaitytė tragiškai žuvo iškritusi pro viešbučio „Amberton Klaipėda“ bendrojo naudojimo balkoną 14 aukšte.
Jos kūne aptikta narkotinių medžiagų, prievartavimo narkotiku vadinamo „oksiko“. Tada buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl privedimo prie savižudybės, tačiau įvertinus žūties aplinkybes, šis tyrimas buvo nutrauktas. Kaltinamaisiais tapo su mergina paskutines jos gyvenimo akimirkas leidę R. Pinikas ir A. Miltenis.
2022 metų spalio pabaigoje Klaipėdos apylinkės teismas gydytoją Aivarą Miltenį pripažino kaltu dėl išžaginimo, o Ričardą Piniką – kaltu dėl disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Abiem vyrams teismas skyrė vienodai – po dvejus su puse metų nelaisvės.
Iš abiejų nuteistųjų D. Didžiūnaitytės šeimai teismo sprendimu buvo priteista po 3 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Civilinis ieškinys, kuriuo žuvusiosios šeima prašė 200 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti, liko nenagrinėtas.
Pernai gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė modelio D. Dižiūnaitytės žūties byloje nuteistų A. Miltenio ir R. Piniko advokatų kasacinius skundus, abu vyrai liko kalėti Pravieniškių kalėjime.
Be to, pagal šią teismo nutartį jiems nurodyta sumokėti daugiau pinigų žuvusiosios mamai, kai samdėsi advokatą, ieškodama būdų, kaip nubausti dukters skriaudikus.
Trijų teisėjų kolegija nusprendė, kad žuvusios merginos motinai turi būti priteistas išlaidų atlyginimas už atstovavimą jai pirmosios instancijos teisme turėtų būti didinamas iki 15 tūkst. eurų. Šią sumą abu nuteistieji turi sumokėti lygiomis dalimis.
Jie taip pat turi apmokėti 1,8 tūkst. eurų už nukentėjusiosios išlaidas advokatui Aukščiausiajame Teisme. Šio teismo verdiktas galutinis ir neskundžiamas.
Galutinis sprendimas paskelbtas praėjus 7 metams po merginos žūties – tiek laiko teisėsauga aiškinosi mirties aplinkybes ir galimus kaltininkus.
