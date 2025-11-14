 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija uostamiestyje: partrenktos dvi nepilnametės

2025-11-14 09:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:26

Klaipėdoje ketvirtadienio rytą automobilis partrenkė dvi nepilnametes, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Klaipėdoje ketvirtadienio rytą automobilis partrenkė dvi nepilnametes, pranešė policija.

0

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis,  apie 7.37 val. Liepų gatvėje, pirminiais duomenimis, automobilis „Toyota Prius“, kurį vairavo blaivi moteris (gim. 1949 m.), partrenkė dvi per pėsčiųjų perėją ėjusias nepilnametes (gim. 2009 m.).

Jos perduotos medikams.

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

