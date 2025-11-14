Avarija uostamiestyje: partrenktos dvi nepilnametės

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.37 val. Liepų gatvėje, pirminiais duomenimis, automobilis „Toyota Prius“, kurį vairavo blaivi moteris (gim. 1949 m.), partrenkė dvi per pėsčiųjų perėją ėjusias nepilnametes (gim. 2009 m.).
Jos perduotos medikams.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
