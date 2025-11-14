Žinomos TV prodiuserės Rūtos Daudienės gyvenime – naujas vingis

Kaip skelbia renginio organizatoriai „Medusa Concert“, metų pabaigoje didžiausiose Lietuvos arenose bus pristatytas unikalus projektas – legendinis kino miuziklas „Velnio nuotaka“ atgims visiškai nauju formatu.
Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė turi gerą žinią
Pirmą kartą istorijoje vienas geriausių visų laikų lietuviškų filmų bus pristatytas akompanuojant Kauno miesto simfoniniam orkestrui ir ritmo grupei, dalyvaujant mišriam chorui ir žymiems Lietuvos dainininkams. Tarp jų – ir R. Lukoševičiūtė-Daudienė, kuri atliks Uršulės vaidmenį.
Kitus vaidmenis taip pat atliks – Povilas Meškėla (Baltaragis), Ona Kolobovaitė (Jurga, Marcelė), Vidas Bareikis (Pinčiukas), Egidijus Bavikinas (Girdvainis), Ištvanas Kvikas (Raupys), Laurynas Baškys (Anupras).
Skelbiama, kad „Velnio nuotaka“ – ARENA ŠOU vyks:
- Lapkričio 29 d. – „Kalnapilio“ arenoje, Panevėžyje
- Gruodžio 6 d. – „Žalgirio“ arenoje, Kaune
- Gruodžio 13 d. – „Švyturio“ arenoje, Klaipėdoje
- Gruodžio 20 d. – „Šiaulių“ arenoje, Šiauliuose
