Valdas Teresas prakalbo apie naujus vėjus su Rūta Lukoševičiūte: „Man ši mintis labai patiko“

„Daug kas nustemba, sužinojęs, kad naują dainą atlikau būtent su Rūta ir ima klausinėti, kas mudu sieja. O atsakymas labai paprastas: muzika“, – šypsosi Valdas.
Prieš gerus metus vyras ieškojo dainų tekstų autoriaus: jo gera bičiulė Jolanta Naruševičiūtė parekomendavo Rūtą, taip jiedu pradėjo bendrauti. „Pirma Rūta parašė tekstą dainai, kurį atlikau su Jolanta, tuomet tekstą mano autorinei dainai, o dabar natūraliai gimė daina „Stiprus žmogus“, kurią atlikau su pačia teksto autore“, – pasakoja Valdas.
„Iš tiesų šią dainą kompozitorius Eligijus Žilinskas sukūrė man“, – dainos gimimo užkulisius atskleidžia Rūta.
„Aš žinojau, kad ji yra, bet niekaip neprisiruošiau imti ir įgyvendinti šios autorinės dainos projektą. Tuomet Eligijui gimė mintis ją atlikti duetu ir pasiūlė puikų muzikinį partnerį: Valdą. Aš išsyk sutikau ir tekstas gimė akimirksniu“, – pasakoja Rūta.
Kai daina jau buvo įrašyta, imta galvoti, kur įamžinti jos vaizdo klipą, kad pati mintis atsiskleistų visu gražumu ir suvirpintų klausytojų širdis, rašoma pranešime spaudai.
„Valdas pasiūlė atvykti į Londoną. Man ši mintis labai patiko: Londone nebuvau buvusi daugiau nei 20 metų, tad visa šeima susikrovėme lagaminus ir atskridom į svečius“, – šypsosi Rūta.
„Per tris viešnagės Londone dienas nufilmavome ir vaizdo klipą, ir pamatėme šių dienų Anglijos sostinę, ir pasisvečiavome svetingoje Valdo ir Ernestos Teresų šeimoje. Žodžiu, įspūdžių daug, bet, svarbiausia, ką nuveikėme, tai kartu su videografu Mindaugu Narbutu suteikėme dainai tokį video kūną, kurio negėda parodyti ir kitiems“, – įsitikinusi Rūta.
Ar dar bus daugiau tokių dainų kaip ši, naujai gimusio dueto nariai neatskleidžia: viskas priklausys nuo to, kaip pirmąjį muzikinį „blyną“ priims klausytojai. Tad kviečiame pasiklausyti ir įvertinti Valdo Tereso ir Rūtos Lukoševičiūtės-Daudienės atliekamos dainos „Stiprus žmogus“.
