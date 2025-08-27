Netikėti Anykščiai: nuo vienintelio Lietuvoje „Jausmų muziejaus“ iki tropinių drugelių parodos

Prieš sezoną kiek nerimavau, ar rasiu tokių laidos herojų, kurie niekada nėra buvę Švenčionyse, Kaišiadoryse, Telšiuose ar kituose mūsų su laida aplankytuose miestuose, bet, pasirodo, išties yra daug lietuvių, kurie užsienio kraštus pažįsta geriau nei gimtinę.
Todėl labai gera buvo daryti gerus darbus ir matyti tą nuostabą žmonių akyse, pirmą kartą pamačius neregėtas gamtos dovanas ar lankytinas vietas, apie kurių egzistavimą net nebūtum pagalvojęs!“, – džiaugiasi laidos kūrėja ir vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė.
Na, o jau šį šeštadienį, rugpjūčio 30-ają, ji kvies iš arčiau pažinti Anykščių kraštą. Šį kartą laidos vedėja po Anykščius keliaus su šeima iš Trakų rajono: mama Jolanta, dukryte Elžbieta ir sūnumi Danieliumi. Nors Danieliui – 23-eji, jis nei sykio nėra čia buvęs, o štai Jolanta pamena tik Lajų taką ir nepaprastai didelę liūtį, todėl iš arti tikrojo Anykščių krašto grožio pamatyti nepavyko.
Po apsilankymo Anykščiuose, žavi trijulė sudarė savo rekomenduojamų aplankyti vietų sąrašą:
1. Pirmoje vietoje: vos prieš du mėnesius duris atvėręs „Jausmų muziejus“. Jame ir mažesni, ir suaugusieji gali pasisemti žinių, išmokti suprasti bei atpažinti jausmus ir sužinoti, kaip, tarkime, suvaldyti pyktį, arba įdomius faktus apie skirtingų tautų jausmus: pvz., japonai turi jausmą, pavadinimu „Age-otori“, kuris reiškia, kad po apsilankymo kirpykloje jautiesi blogiau nei prieš tai. Arba Papua Naujojoje Gvinėjoje yra jausmo pavadinimas: „Avumbuk“. O jis reiškia tuštumos jausmą, išvykus svečiams. Arba yra net mokslinis pavadinimas baimei, kad riešutų sviestas prilips prie gomurio! Išties, įdomus muziejus, kurį bent kartą gyvenime tikrai aplankyti verta!
2. Antrojoje: Tropinių drugelių muziejus, kuris veikia tik šiltuoju metų laiku. Jis įsikūręs kupole, kuriame drugeliai skraido laisvai ir gali net nutūpti ant peties! Čia užsukę sužinosite viską apie drugelius: tarkime, ar žinojote, kad drugelių skonio receptoriai yra jų kojytėse, arba kad jie turi net keturias akis, arba kaip Jums faktas apie naktinius drugius, kurie visai nevalgo, nes būdami vikšro stadijoje apsirūpina maistu visam gyvenimui? O kuo ypatingi Lietuvoje sutinkami drugeliai? Tarkime, vienas jų pavadinimu „Aušrelė“, yra tikrų tikriausias kanibalas ir gali suėsti kitą drugelį!
3. Trečioje vietoje: Kelionė legendiniu siauruoju geležinkeliu: „Siauruku“. Pačiam „Siaurukui“ jau 125-eri metai, o jis iki šiol dar gyvas! Labai smagu pasivažinėti reguliariuoju reisu po Anykščius. Siaurukas juda vos 5 km per valandą greičiu, tad įmanoma pasigrožėti Anykščiais iš visų pusių! Taip pat nemažiau smagi pramoga: pasivažinėti taip vadiname „drezina“. Ji varoma elektra ir yra kur kas greitesnė, tad tikrai patiks mėgstantiems išskirtines transporto priemones. Na, o jei jau atvykote į „Siauruko“ stotį, „Sveiki atvykę“ rekomenduoja aplankyti ir čia esantį muziejų, kuris turi net tris paviljonus. O pačioje stotyje išsaugotas jos viršininko butas, kuriame jis gyveno net 50 metų! Ar žinote, kodėl jis niekada nepavėluodavo į darbą? Nes iš virtuvėlės, esančios namuose, patekdavo tiesiai į savo kabinetą!
4. Ketvirtoje vietoje: „Labi“ pramogų parkas. Jei kažką esate girdėję apie labirintų parką ir, pvz., gal net prieš kokius 5 metus lankėtės jame, būtinai rekomenduojame apsilankyti, lyg pas šeimos gydytoją, bent kartą į metus: parkas nuolat atsinaujina ir Jūs pateksite tarsi į visiškai naują, dar nematytą erdvę. Pavyzdžiui, dabar „Labirintų parkas“ ir „Toks kitoks“ miestelis susijungė ir tapo „Labi“ parku. Kuo jis ypatingas? Vienas bilietas už visas pramogas.
Susimokėjote ir galite būti kad ir visą dieną. Kas įdomu ir smagu, kad visi atrakcionai bei visos pramogos tinka visiems: nuo mažiausio iki didžiausio. Ne tik šeimos atžalos, bet ir visi šeimos nariai galės pasijusti it vaikystėje. Skirtumas tas, kad anuomet tokių spalvingų ir įdomių užsiėmimų tiesiog nebuvo. Parkas garsėja savo kanapių ir kukurūzų labirintais, o vaikai ir suaugusieji neatsispiria išbandyti save ant kalnelių, skriejančių it kometos: bent jau taip jautiesi, sėdėdamas juose.
O kiek įvairiausių labirintų su veidrodžiais, dar siaubo labirintas; trasa, nuo kurios galima nusileisti sėdint ant pripūsto rato, visko ir neišvardinsi! Ir naujovių daug: viena jų – taip vadinama „Zip linija“, kuria galima leistis tarp medžių ir net „Piratų laivas“ – didelės sūpynės, kuriomis supantis nesvarumo jausmas itin didelis. Na, ir dar liko apverstas namas, pasviręs namas, ir namas, kuris sukasi aplink savo ašį! Sakoma, kad vidutiniškai šeimos „Labi“ parke praleidžia apie 4 val., bet jei norėsite ramiai, neskubėdami išbandyti visus atrakcionus, paklaidžioti labirintais, pavalgyti čia esančioje picerijoje arba užkandinėse, tuomet visko gali būti, kad užtruksite ilgiau.
5. Penktoje vietoje: vienintelis toks Baltijos šalyse Medžių Lajų takas. Čia ir antras pagal dydį Lietuvoje Puntuko akmuo, o pakeliui dar ir inkilų paroda, kuri iliustruoja, kokiems Lietuvoje gyvenantiems paukščiukams skirtas vienas ar kitas jų namelis, na, ir žinoma, tas jausmas, kai eini virš medžių viršūnių ir patenki tiesiai ant apžvalgos bokšto, nuo kurio atsiveria įspūdingi vaizdai! Pabaigus kelionę Lajų taku, galite apsilankyti ir informaciniame centre, kuriame rasite unikalią ekspoziciją. Kokia ji? Sužinosite, jei, žinoma, susiplanuosite kelionę į Anykščius!
Paskutinioji šią vasarą TV gido po Lietuvą laida „Sveiki atvykę“ – jau šį šeštadienį, 10 val. ryto per TV3!
