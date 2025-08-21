Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš TV prodiuserės Rūtos Daudienės – netikėta žinia

2025-08-21 10:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 10:58

Žurnalistė, TV laidų vedėja ir prodiuserė, dainų tekstų autorė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, regis, „prisiminė“ vieną didžiausių pomėgių – dainavimą. Veikli moteris savo sekėjams ir klausytojams po gana ilgokos pertraukos pristato naujausią dainą „Linija delne“.

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė pristato naujieną (nuotr. Organizatorių)
7

Žurnalistė, TV laidų vedėja ir prodiuserė, dainų tekstų autorė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, regis, „prisiminė“ vieną didžiausių pomėgių – dainavimą. Veikli moteris savo sekėjams ir klausytojams po gana ilgokos pertraukos pristato naujausią dainą „Linija delne“.

REKLAMA
0

„Muzika visada buvo šalia, arba net kai kuriais atvejais kartu: štai, pvz., kurdami TV3 laidas „Sveiki atvykę“, kas keletą metų vis sukuriame joms naujas dainas, kurias pati ir įdainuoju, taip pat koncertuoju su gyvo garso grupe „Age“ ar renginiuose, į kuriuos esu pakviesta. Bet autorinės dainos ir dar įamžintos klipe, tikrai savo repertuare neturėjau labai seniai“, – atskleidžia Rūta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pristato naujieną

Daina ne iš lengvųjų tiek vokaline, tiek teksto prasme: „Norėjosi gylio visomis prasmėmis. Linija delne gali iš tiesų būti per trumpa, nors dažnai apie tai iš viso nesusimąstome: regis, atėjome amžiams. Bet taip nėra. Todėl norisi prasmės darbuose, poelgiuose, kasdienybėje – kiekviename žingsnyje. Tačiau, natūralu, kad ne visada elgiamės taip, kaip norėtume ir tarsi iššvaistome laiką nereikšmingiems dalykams. O kartais – netausodami savęs lekiame lyg kas mus vytųsi. Kasdienio balanso paieška – apie tai ir yra mano naujoji daina“, – atskleidžia Rūta.

REKLAMA
REKLAMA

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė pristato naujieną
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė pristato naujieną

Dainai sukurtas ir vaizdo klipas, kurios autorius – Londone gyvenantis Mindaugas Narbutas. „Stebiu šį video meistrą jau keletą metų: man išties patinka jo braižas, stilistika, todėl užklausiau, ar jis galėtų išpildyti mano viziją naujame klipe ir labai apsidžiaugiau, kai pavyko suderinti laiką, kada jis galėjo atvykti į Lietuvą ir nufilmuoti vaizdo klipą gražiausiame mūsų pajūryje“, – pasakoja Rūta.

REKLAMA

Vaizdo klipe dalyvavo ir Kuršių istorijos klubo nariai, o veiksmas vyko Kuršių sodyboje, kurioje kiekvienas eksponatas – su ypatinga istorija. „Man ši Kuršių sodyba asocijuojasi su mūsų praeitimi, įspūdingas paplūdimys Klaipėdoje – su dabartimi, o važiavimas „baiku“ – su ateitimi. Ir visos šios trys paralelės susijusios su linija delne: anksčiau ar vėliau ji baigsis“, – vaizdo klipo idėją atskleidžia Rūta.

REKLAMA
REKLAMA

Na, o kol kas, kol linija delne vingiuotais delnų keliais juda pirmyn, atlikėja atskleidžia ir tolimesnius muzikinius planus: „Dar šį mėnesį koncertuosiu su grupe „Age“ Lenkijoje, tuomet Kiauklių miestelyje, kuriame gyvenu, vyksiančioje kraštiečių šventėje „apšildysiu“ Radži, o rugsėjo pradžioje visa šeima skrisime į Londoną filmuotis naujame vaizdo klipe dainai, kurią jau įrašėme su išeivijoje itin populiariu atlikėju“, – intriguoja Rūta ir kviečia pasiklausyti naujausios jos atliekamos dainos „Linija delne“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų