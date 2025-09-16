Valdas Teresas atskleidė, kas jį sieja su Rūta Lukoševičiūte ir kokia ji kasdienybėje: tokią mato tik artimiausi

Naujienų portalui tv3.lt Valdas Teresas atvirai prakalbo apie bičiulystę su televizijos laidų vedėja ir prodiusere Rūta Lukoševičiūte-Daudiene, taip pat – apie naujus gyvenimo vėjus.
Draugystė su Rūta
V. Teresas pasakojo, kad su Rūta Lukoševičiūte-Daudiene susipažino per jų bendrą draugę – Jolantą Naruševičiūtę.
„Su Rūta esame pažįstami beveik metus laiko, viskas prasidėjo nuo to, kad ieškojau, kas galėtų mano dainoms kurti tekstus. Ją man, kaip tekstų autorę, parekomendavo mūsų bendra pažįstama Jolanta Naruševičiūtė. Taip gimė ir duetas su Jolanta. Įrašėme dainą „Draugystė gydo“, taip gimė ir kita mano atliekama daina „Dar viena diena“, kuriai žodžius parašė Rūta“, – pasakojo jis.
Tęsdamas pokalbį apie Rūtą, vyras atskleidė, kad ji su šeima atvyko pas jį į Londoną dėl svarbaus tikslo.
„Rūtai mano bičiulis komopozitorius Eligijus Žilinskas buvo sukūręs muziką ir laukė, kol ji parašys tekstą ir įdainuos. Bet žinant Rūtos užimtumą, natūralu, kad procesas užsitęsė ir nežinia, kada daina būtų išvydusi dienos šviesą.
Kartą kalbėjomės su Eligijumi, jis užsiminė, kad yra tokia daina ir pasvarstė, kad ji gražiai skambėtų duete. Išsyk susisiekiau su Rūta, jai ta idėja labai patiko ir, kaip dabar pamenu, sako: „Viskas, nebekalbėkim, einu rašyt žodžių dainai“. Taip ir gimė daina, o po to sugalvojome, kad vaizdo klipą kursime Londone, taip Rūta atvyko kartu su visa šeima. Klipas jau nufilmuotas“, – kalbėjo pašnekovas.
Paklausus, kokia Rūta yra kasdienybėje, pašnekovas atskleidė visai kitą jos pusę – tokią, kokią mato tik artimiausi žmonės.
„Rūta televizijoje ir viešumoje tokia pati kaip ir gyvenime – visuomet su šypsena. Man pačiam teko pastebėti, kad pavargusi po darbų ji tampa gerokai ramesnė ir daugiau tyli, nei kalba. Manau, tokią jos būseną mato tik artimiausi“, – atskleidė jis.
Televizijos laidų prodiuserė ir dainininkė taip pat nevengia dalytis patarimais: „Galbūt tai ne pamokos, o labiau padrąsinimas – be menkiausios abejonės drąsiai siekti svajonių ir kurti, nes kada jei ne dabar tai padaryti? Toks profesionalo palaikymas man labai svarbus ir motyvuoja eiti į priekį.“
Paklaustas, ar kada nors buvo nesutarimų su Rūta, Valdas šyptelėjo: „Su ja, ko gero, neįmanoma nesutarti. Ji visuomet randa kompromisą. Tarkime, perskaičiau jos man rašytą tekstą, keliose vietose paprašiau pakoreguoti taip, kaip man atrodytų geriau, ir ji be jokių svarstymų sutiko. Su ja dirbti tikrai nesudėtinga.“
Nauja daina
V. Teresas atvirai prakalbo ir apie naujausią bendrą darbą su Rūta. Pasiteiravus, kokia dainos skleidžiama žinutė, dainininkas tikino, kad ji skirta visiems.
„Ji kiekvienam žmogui: „Kad ir kur esi, kad ir kaip jautiesi, tu stiprus žmogus jau iš prigimties. Jei dabar sunku, tai rytoj šviesu, nepamiršk ir eik tuo pačiu keliu”.
Tai žodžiai iš dainos, kurie puikiai nusako dainos siunčiamą žinelę. Kad ir kaip būtų sunku, išauš diena, kada viskas bus gerai“, – tarė jis.
Baigdamas pokalbį, vyras atskleidė, kada gerbėjai galės išgirsti bendrą dainą su žinoma dainininke ir televizijos laidų vedėja bei prodiusere: „Jau labai greitai. Mūsų video grafas Mindaugas Narbutas dirba šviesos greičiu ir jau pradėjo montažo darbus. Netrukus turėtume gerbėjus nudžiuginti bendru darbu, daina „Stiprus žmogus.“
