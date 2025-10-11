Rūta Daudienė parodė, kas vyksta prie jos namų: „Pilnatis veikia“

Paviešintas vaizdo įrašas iš karto sulaukė daugybės dėmesio, žmonės ėmė komentuoti.
Parodė, kas vyksta
Televizijos laidų vedėja, išleidusi povą į kiemą, pastebėjo, kad jis netrukus dingo. Ji paėmė prožektorių ir pamatė, kad augintinis tupi ant medžio netoli namų.
Šis paviešintas Rūtos vaizdo įrašas socialiniame tinkle neliko nepatebėtas internautų.
„Žodžiu, pilnatis veikia ne tik žmones. Pasižiūrėkite, kur mūsų povas tupi. Alio. Va. Laba diena. Matot? Nu va, užlipęs ant viršūnės sau ir tupi“, – juokėsi Rūta.
Netrukus šis įrašas sulaukė daugiau nei 1600 patiktukų ir daugybės komentarų.
„Povai naktį suskrenda į medžius, todėl kad taip jie jaučiasi saugūs. Prašvis rytas ir vėl vaikščios žeme“, – aiškino vienas.
„Ten geriau mėnulis matosi“, – juokavo kitas.
