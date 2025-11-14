Klaipėdos rajone aptikta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Pėžaičių kaime policijos pareigūnai aptiko 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Sulaikytas įtariamasis (gim. 1983 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
