  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos rajone aptikta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

2025-11-14 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:37

Klaipėdos rajone ketvirtadienį rasta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Klaipėdos rajone ketvirtadienį rasta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, pranešė policija.

1

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Pėžaičių kaime policijos pareigūnai aptiko 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Sulaikytas įtariamasis (gim. 1983 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

