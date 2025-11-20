 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per parą Kaune – net 11 vairuotojų be teisės vairuoti

2025-11-20 13:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 13:26

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus pa-reigūnai, vykdydami prevencines priemones, per vieną parą Kauno mieste bei Kauno ir Kėdainių rajonuose išaiškino net 11 atvejų, kai vairuotojai sėdo prie vairo neturėdami teisės vairuoti, praneša policija.

Policija BNS Foto

0

Tarp pažeidimų – vairavimas, kai teisė vairuoti buvo atimta ar sustabdyta, taip pat atvejai, kai asmenys apskritai nėra įgiję teisės vairuoti. Kartu su šiais pažeidimais pareigūnai fiksavo ir kitų KET nesilaikymo atvejų: kai kurie vairuotojai eksploatavo neįregistruotas ar neapdraustas transporto priemones, viena transporto priemonė buvo pritaikyta eismui kairiąja kelio puse, o vienas iš vairuotojų prie transporto priemonės vairo sėdo be privalomo apsauginio šalmo. Dėl visų atvejų pradėtos administracinės teisenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įprastai per savaitę nustatome apie 15-20 tokių pažeidimų, kuomet už vairo sėda asmenys, neturintys teisės vairuoti, tad faktas, jog vos per parą buvo nustatyta net 11 tokių vairuotojų – neramina,“ – sako Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, vairavimas neturint teisės vairuoti ar kai teisė vairuoti yra atimta ar sustabdyta, užtraukia baudą nuo 300 iki 450 eurų (424 str. 3 d.) arba, jeigu teisė buvo atimta, nuo 450 iki 700 eurų (424 str. 4 d.). Jeigu tokie veiksmai padaryti pakartotinai arba asmens, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, gresia bauda nuo 800 iki 1000 eurų (424 str. 5 d.). Privalomas teisės vairuoti atėmimas numatytas: už pirmą tokį pažeidimą – nuo 6 mėnesių iki 1 metų, o pakartotiniais atvejais – nuo 1 m. 6 mėn. iki 2 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

