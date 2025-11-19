 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atskleista, kokia bus šių metų Kauno eglė: nustebins stiliumi

2025-11-19 15:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 15:56

Kauno Rotušės aikštėje šiemet sužibs išskirtinė Kalėdų eglė, dekoruota Art Deco stiliumi. Pasak miesto savivaldybės, žaliaskarę puoš daugiau nei 140 rankų darbo žaisliukų ir specialiai sukurti 3D ir 2D ornamentai.

Kaune puošiama Kalėdų eglė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kauno Rotušės aikštėje šiemet sužibs išskirtinė Kalėdų eglė, dekoruota Art Deco stiliumi. Pasak miesto savivaldybės, žaliaskarę puoš daugiau nei 140 rankų darbo žaisliukų ir specialiai sukurti 3D ir 2D ornamentai.

REKLAMA
0

Šiemet eglė išsiskirs ir savo apšvietimu – ją puoš iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nenaudotos lemputės, kurios leis žaliaskarei kas vakarą įgauti vis kitokį vaizdą.  Iš viso eglę apšvies apie 26 tūkst. lempučių, o  jos vertikaliam ornamentui bus panaudota dar 6 tūkst. LED švieselių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalėdinėmis lempelėmis šiemet mieste nušvis ir daugiau kaip 17 pagrindinių miesto gatvių.

Be to, šviečiančiomis dekoracijomis pasidabins Santarvės, Kalniečių, Dainavos, Draugystės ir Santakos parkai. Tuo metu Vilniaus gatvė, kaip ir kasmet, taps eglučių alėja, o Vienybės aikštėje visą šventinį laikotarpį veiks čiuožykla, vyks edukacijos.

Pagrindinę miesto eglę Kaunas įžiebs šeštadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų