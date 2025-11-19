Atskleista, kokia bus šių metų Kauno eglė: nustebins stiliumi

Šiemet eglė išsiskirs ir savo apšvietimu – ją puoš iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nenaudotos lemputės, kurios leis žaliaskarei kas vakarą įgauti vis kitokį vaizdą. Iš viso eglę apšvies apie 26 tūkst. lempučių, o jos vertikaliam ornamentui bus panaudota dar 6 tūkst. LED švieselių.
Kalėdinėmis lempelėmis šiemet mieste nušvis ir daugiau kaip 17 pagrindinių miesto gatvių.
Be to, šviečiančiomis dekoracijomis pasidabins Santarvės, Kalniečių, Dainavos, Draugystės ir Santakos parkai. Tuo metu Vilniaus gatvė, kaip ir kasmet, taps eglučių alėja, o Vienybės aikštėje visą šventinį laikotarpį veiks čiuožykla, vyks edukacijos.
Pagrindinę miesto eglę Kaunas įžiebs šeštadienį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!