Viename Lietuvos mieste „apsilankė“ Simpsonų šeima: įrašas plinta žaibiškai

Jis buvo pasidalintas Facebook puslapyje „Kaunas Bunda“.
Nuotaikingas vaizdo įrašas
Jame „Simpsonų“ veikėjai lankosi įvairiose Kauno vietose: Houmeris su šeima aplanko Laisvės alėjos fontaną, Bartas važinėja po miestą riedlente ir dviračiu.
Lisa groja saksofonu vaikštinėdama pakrante.
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 6 tūkst. patiktukų ir didžiulio kiekio kauniečių komentarų:
„Wow, daugiau tokių. Kiekvienas kaunietis, gyvenantis Lietuvos širdyje, atpažins save šiame pristatyme 10 / 10.“
„Pats fainiausias Lietuvos miestas.“
„Jau čia tai netikėtas derinys – Kaunas ir Simpsonai.“
