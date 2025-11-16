 
TV3 naujienos > Žmonės

Viename Lietuvos mieste „apsilankė“ Simpsonų šeima: įrašas plinta žaibiškai

2025-11-16 13:11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 13:11

Internete žaibiškai plinta su dirbitnio intelekto pagalba sukurtas vaizdo įrašas, kuriame Kaunas rodomas per filmuko „Simpsonai“ perspektyvą.

Simpsonų šeima Lietuvoje (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Internete žaibiškai plinta su dirbitnio intelekto pagalba sukurtas vaizdo įrašas, kuriame Kaunas rodomas per filmuko „Simpsonai“ perspektyvą.

0

Jis buvo pasidalintas Facebook puslapyje „Kaunas Bunda“.

Nuotaikingas vaizdo įrašas

Jame „Simpsonų“ veikėjai lankosi įvairiose Kauno vietose: Houmeris su šeima aplanko Laisvės alėjos fontaną, Bartas važinėja po miestą riedlente ir dviračiu.

Lisa groja saksofonu vaikštinėdama pakrante.

Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 6 tūkst. patiktukų ir didžiulio kiekio kauniečių komentarų:

„Wow, daugiau tokių. Kiekvienas kaunietis, gyvenantis Lietuvos širdyje, atpažins save šiame pristatyme 10 / 10.“

„Pats fainiausias Lietuvos miestas.“

„Jau čia tai netikėtas derinys – Kaunas ir Simpsonai.“

 

