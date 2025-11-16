 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune – kraupus verslininkės nužudymas: teismas atmetė jos tėvo skundus

2025-11-16 11:34 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 11:34

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuroro ir nužudytos kaunietės verslininkės Gretos Rudžionienės tėvo skundus dėl minimalios bausmės žudikui Karoliui Rudžioniui. 

Policija BNS Foto

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuroro ir nužudytos kaunietės verslininkės Gretos Rudžionienės tėvo skundus dėl minimalios bausmės žudikui Karoliui Rudžioniui. 

REKLAMA
10

Žmoną pasmaugusiam K. Rudžioniui Kauno apygardos teismas skyrė minimalią aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę. Baudžiamajame kodekse už šeimos nario nužudymą numatytas laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Vytautas Gataveckas apeliaciniame skunde prašė žudikui skirti gerokai griežtesnę bausmę – 13 metų laisvės atėmimo. Prokuroro manymu, skirtoji bausmė yra neteisinga ir aiškiai per švelni. 

REKLAMA
REKLAMA

Griežtesnės bausmės prašė ir nužudytosios tėvas.

Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą, jo parinkta bausmė nėra per švelni. 

REKLAMA

Žmogžudystė įvykdyta šeimos bute 

Žmogžudystė įvykdyta praėjusių metų gegužės 2 dieną šeimos bute Kaune. K. Rudžionis žmoną pasmaugė po to, kai ši pasakė, kad nori skirtis ir kad jis „viską praras“. Vyras sutuoktinę vonios kambaryje sugriebė už kaklo ir smaugė, kol ji susmuko ant grindų.

Tą pačią dieną K. Rudžionis paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešė, kad nužudė žmoną.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak liudytojų, vyras buvo labai pavydus, nuolat kontroliuodavo žmoną, kaltindavo ją tariama neištikimybe, neleisdavo susitikti su draugais.

K. Rudžionis anksčiau nebuvo teistas, tačiau net du kartus buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už smurtinius nusikaltimus įtariamajam ir nukentėjusiajam susitaikius.

2011 metų spalį dėl garsiai leidžiamos muzikos jis, būdamas neblaivus, sukonfliktavo su kaimynu ir prieš jį panaudojo fizinį smurtą. O 2020 metų spalio 29 dieną K. Rudžionis smurtavo prieš savo sutuoktinę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Neįgalus nužudytosios tėvas, kurį išlaikė savo verslą turinti dukra, patikslintame civiliniame ieškinyje prašė priteisti iš K. Rudžionio 100 tūkst. eurų neturtinės žalos ir 400 tūkst. eurų turtinės žalos. Ieškovas turtinės žalos dydį grindė mirusios dukros nuosavybės verte, o neturtinės žalos dydį – vienintelio ir artimo žmogaus netektimi.

REKLAMA

Tačiau teismas konstatavo, kad tarp nužudytosios ir jos tėvo emocinis, dvasinis ryšys nebuvo glaudus, labiau dalykiškas, paremtas materialinės pagalbos teikimu. 

„Net pačiame apeliaciniame skunde nukentėjusysis Ž. K. akcentuoja ne savo patirtus dvasinius išgyvenimus, bet materialinės pagalbos netekimą“, – rašoma apeliacinio teismo nutartyje.

Apeliacinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nužudytosios tėvui priteisti 400 eurų neturtinei žalai atlyginti.

REKLAMA

Taip pat nepakeistas sprendimas dėl neturtinės žalos atlyginimo be mamos likusiems dviem mažamečiams vaikams, kuriuos dabar globoja seneliai. Vaikams priteista po 49 tūkst. eurų.

Teismas nusprendė, kad nusikaltimo padarymą lėmė ne nuteistojo iš anksto apgalvotas, bet spontaniškai kilęs momentinis, nesuvaldžius emocijų, elgesys.

Kolegijos manymu, griežtinti bausmę nėra pagrindo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
oho
oho
2025-11-16 12:27
tapinui teismas uz zodini izeidima, priteisia 130 tukst. zalos, o zmogui netekus dukters 400 euru. Tikra teisine valstybe
Atsakyti
nu šakės
nu šakės
2025-11-16 11:46
tai kokia suma nupirktas nuosprendis?
Atsakyti
Teismas
Teismas
2025-11-16 12:10
Nustatė, kad emocinis ir dvasinis ryšys tarp tėvo ir dukros nebuvo glaudus. Neįsivaizduoju kokiu būdu jie tai nustatyt gali.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų