Per parą – 7 žmonių mirtys skirtingose Lietuvos vietovėse

Anot jos, šeštadienį apie 7 val. Visagine, Kosmoso gatvėje, kambaryje rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių.
Apie 12 val. Panevėžio rajone, Patrakių kaime, aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno taip pat nepastebėta.
Apie 12.20 val. Molėtų rajone, Suginčių kaime, rastas 1976 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių.
Apie 12 val. 45 min. Panevėžyje, Dubogirio gatvėje, aptiktas 1977 metais gimusio vyro kūnas, apie 17 val. 40 min. Panevėžio, Kaimiškio kaime, rastas negyvas 1962 metais gimęs vyras. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūnų taip pat nepastebėta.
Sekmadienio naktį Rokiškyje, Sodų gatvėje, aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas, Radviliškio rajone, Dvarčių kaime, namuose – 1966 metais gimusio vyro kūnas be išorinių sužalojimų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
