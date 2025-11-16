 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per parą – 7 žmonių mirtys skirtingose Lietuvos vietovėse

2025-11-16 09:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 09:59

Per parą skirtingose šalies vietose rasti septynių žmonių kūnai be smurto žymių, sekmadienį pranešė policija.

Per parą skirtingose šalies vietose rasti septynių žmonių kūnai be smurto žymių, sekmadienį pranešė policija.

1

Anot jos, šeštadienį apie 7 val. Visagine, Kosmoso gatvėje, kambaryje rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių. 

Apie 12 val. Panevėžio rajone, Patrakių kaime, aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno taip pat nepastebėta.

Apie 12.20 val. Molėtų rajone, Suginčių kaime, rastas 1976 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių. 

Apie 12 val. 45 min. Panevėžyje, Dubogirio gatvėje, aptiktas 1977 metais gimusio vyro kūnas, apie 17 val. 40 min. Panevėžio, Kaimiškio kaime, rastas negyvas 1962 metais gimęs vyras. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūnų taip pat nepastebėta. 

Sekmadienio naktį Rokiškyje, Sodų gatvėje, aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas, Radviliškio rajone, Dvarčių kaime, namuose – 1966 metais gimusio vyro kūnas be išorinių sužalojimų.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

