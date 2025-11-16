 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Molėtų rajone automobilis partrenkė moterį

2025-11-16 09:51
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 09:51

Molėtų rajone automobilis partrenkė kelkraščiu ėjusią garbaus amžiaus moterį, sekmadienį pranešė policija.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

1

Jos duomenimis, šeštadienį apie 17.15 val. kelio Ukmergė-Molėtai 37-ajame kilometre  automobilis „VW Passat“, važiuodamas Ukmergės kryptimi, partrenkė iš kairės pusės per važiuojamąją dalį ėjusią pėsčiąją, gimusią 1945 metais. 

Per eismo įvykį nukentėjo pėsčioji, ji dėl traumos nuvežta į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Automobilio vairuotoja, gimusi 1991 metais, buvo blaivi.

