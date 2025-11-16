Molėtų rajone automobilis partrenkė moterį

Jos duomenimis, šeštadienį apie 17.15 val. kelio Ukmergė-Molėtai 37-ajame kilometre automobilis „VW Passat“, važiuodamas Ukmergės kryptimi, partrenkė iš kairės pusės per važiuojamąją dalį ėjusią pėsčiąją, gimusią 1945 metais.
Per eismo įvykį nukentėjo pėsčioji, ji dėl traumos nuvežta į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Automobilio vairuotoja, gimusi 1991 metais, buvo blaivi.
