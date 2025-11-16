Regimantas trenkė kitam vyrui ir atsiprašydamas pažadėjo 500 eurų – galiausiai tiek ir priteisė teismas

Incidentas įvyko šių metų rugsėjo 17 dieną, apie 13.50 val., Šiauliuose. Regimantas S. žodinio konflikto metu tris kartus kumščiu sudavė Andriui J. į galvą – vyras nuo smūgių parkrito ant žemės. Nukentėjusiajam nustatyta žaizda ausyje ir kraujosruva skruoste.
„Antausį plojau ir viskas, jis jau ne vieną kartą provokuoja“, – tvirtino Regimantas pareigūnams įvykio vietoje.
Kaltinamasis teisme pripažino savo kaltę ir teigė nuoširdžiai besigailintis. Pasak jo, konfliktas prasidėjo po to, kai Andrius jį pavadino „dūchu“ ir „ubagu“. Regimantas aiškino, kad po žodinių įžeidimų nebeišlaikė ir trenkė. Jis teigė bandęs atsiprašyti ir sutaręs atlyginti 500 eurų žalą, tačiau vėliau susitarimas neįvyko.
Andrius teisme pasakojo, kad Regimantas priėjo prie jo be žodžių ir smogė tris kartus. Jis pabrėžė, kad yra neįgalus, serga glaukoma, todėl tokie smūgiai jam pavojingi – gali sukelti apakimą ar tinklainės atšokimą. Dėl įvykio jis teigė patyręs nuolatinius galvos skausmus, pablogėjusį regėjimą ir baimę, nes kaltinamasis vėliau dar grasino.
Teismo sprendimas
Regimanto kaltę patvirtino ne tik jo paties prisipažinimas, bet ir policijos kameros vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas konfliktas po įvykio.
Teismas konstatavo, kad Regimantas, smurtaudamas, sukėlė fizinį skausmą ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – tai laikoma nusikalstama veika pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį.
Atsižvelgęs į tai, kad Regimantas prisipažino ir gailėjosi, teismas jam skyrė 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. Vyras privalės dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje bei negali vartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Kadangi nusikalstama veika yra smurtinio pobūdžio, Regimantas S. taip pat įpareigotas per devynis mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Žalos atlyginimas
Teismas iš kaltinamojo priteisė: 136,25 Eur Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą; 34,54 Eur Andriui turtinės žalos; 500 Eur neturtinės žalos – už fizinį skausmą ir dvasinius išgyvenimus.
Likusi 1500 eurų neturtinės žalos dalis atmesta kaip nepagrįsta.
Be to, iš Regimanto valstybei priteista 306,25 Eur išlaidų už valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, susijusią su nukentėjusiojo advokato dalyvavimu.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
