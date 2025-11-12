 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje – išpuolis peiliu: vyras paguldytas į ligoninę

2025-11-12 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:23

Marijampolėje trečiadienio naktį neblaivus vyras bute peiliu sužalojo žmogų, pranešė policija.

Policija, asociatyvinė nuotr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Marijampolėje trečiadienio naktį neblaivus vyras bute peiliu sužalojo žmogų, pranešė policija.

1

Anot Policijos departamento, apie 1.24 val. Draugystės gatvėje, bute, konflikto metu neblaivus (3,22 prom.) vyras (gim. 1976 m.) peiliu sužalojo kitą neblaivų (2,86 prom.) vyrą (gim. 1976 m.).

Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. 

