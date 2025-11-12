Marijampolėje – išpuolis peiliu: vyras paguldytas į ligoninę

Anot Policijos departamento, apie 1.24 val. Draugystės gatvėje, bute, konflikto metu neblaivus (3,22 prom.) vyras (gim. 1976 m.) peiliu sužalojo kitą neblaivų (2,86 prom.) vyrą (gim. 1976 m.).
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
