Ukrainos policininkai pelnėsi iš karo: kratų metu aptikta didžiulė pinigų suma

Pranešama, kad grupuotę sudarė mažiausiai keturi asmenys, tarp jų – du teisėsaugos pareigūnai. Jie keliose Ukrainos srityse ilgą laiką „padėdavo“ karo prievolės vykdytojams ir tarnaujantiems kariams išvengti karinės tarnybos.
Kariuomenės nariams buvo gaminami suklastoti dokumentai, kuriais remdamiesi jie savavališkai palikdavo tarnybos vietą ir vėliau neteisėtai išvykdavo iš Ukrainos.
Nusikalstamą schemą organizavo teisėsaugos pareigūnas iš Zaporižios. Remiantis „Ukrainska Pravda“ duomenimis, abu minėti teisėsaugos pareigūnai yra policininkai.
Kratų metu rasta beveik 130 tūkst. JAV dolerių grynųjų
Paslaugų kaina svyravo nuo 5 iki 20 tūkstančių JAV dolerių (nuo 4,6 iki 18,4 tūkst. eurų), priklausomai nuo schemos sudėtingumo. Grupės nariai klientams teikė suklastotus dokumentus, transportą ir slėptuves.
Paskutinė grupuotės operacija buvo savavališko karinio dalinio Zaporižioje palikimo organizavimas. Už 13 tūkstančių dolerių (apie 12 tūkst. eurų) vienam kariui buvo paruoštas visas suklastotų dokumentų paketas, kuris turėjo užtikrinti neteisėtą sienos kirtimą. Tačiau sandorį sužlugdė teisėsaugos pareigūnai.
Šiuo metu sulaikyti du įtariamieji, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Įtariamųjų ir su jais susijusių asmenų gyvenamosiose vietose atlikta daugiau nei 20 kratų. Jų metu rasta ir konfiskuota beveik 130 tūkstančių JAV dolerių (apie 120 tūkst. eurų) grynųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!