  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos policininkai pelnėsi iš karo: kratų metu aptikta didžiulė pinigų suma

2025-11-11 21:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 21:33

Ukrainos teisėsaugos pareigūnai įtariami kūrę pelningą nusikalstamą schemą – už tūkstančius dolerių jie padėdavo karo prievolės vengėjams ir dezertyrams pabėgti iš šalies. Kratų metu pareigūnai aptiko beveik 130 tūkst. dolerių (apie 120 tūkst. eurų) grynaisiais.

Ukrainos policininkai pelnėsi iš karo: kratų metu aptikta didžiulė pinigų suma (nuotr. Ukrainos valstybinio tyrimų biuro) (tv3.lt koliažas)
6

Pranešama, kad grupuotę sudarė mažiausiai keturi asmenys, tarp jų – du teisėsaugos pareigūnai. Jie keliose Ukrainos srityse ilgą laiką „padėdavo" karo prievolės vykdytojams ir tarnaujantiems kariams išvengti karinės tarnybos.

3

Pranešama, kad grupuotę sudarė mažiausiai keturi asmenys, tarp jų – du teisėsaugos pareigūnai. Jie keliose Ukrainos srityse ilgą laiką „padėdavo“ karo prievolės vykdytojams ir tarnaujantiems kariams išvengti karinės tarnybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenės nariams buvo gaminami suklastoti dokumentai, kuriais remdamiesi jie savavališkai palikdavo tarnybos vietą ir vėliau neteisėtai išvykdavo iš Ukrainos.

Nusikalstamą schemą organizavo teisėsaugos pareigūnas iš Zaporižios. Remiantis „Ukrainska Pravda“ duomenimis, abu minėti teisėsaugos pareigūnai yra policininkai.

Kratų metu rasta beveik 130 tūkst. JAV dolerių grynųjų

Paslaugų kaina svyravo nuo 5 iki 20 tūkstančių JAV dolerių (nuo 4,6 iki 18,4 tūkst. eurų), priklausomai nuo schemos sudėtingumo. Grupės nariai klientams teikė suklastotus dokumentus, transportą ir slėptuves.

Paskutinė grupuotės operacija buvo savavališko karinio dalinio Zaporižioje palikimo organizavimas. Už 13 tūkstančių dolerių (apie 12 tūkst. eurų) vienam kariui buvo paruoštas visas suklastotų dokumentų paketas, kuris turėjo užtikrinti neteisėtą sienos kirtimą. Tačiau sandorį sužlugdė teisėsaugos pareigūnai.

Šiuo metu sulaikyti du įtariamieji, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

Įtariamųjų ir su jais susijusių asmenų gyvenamosiose vietose atlikta daugiau nei 20 kratų. Jų metu rasta ir konfiskuota beveik 130 tūkstančių JAV dolerių (apie 120 tūkst. eurų) grynųjų.

