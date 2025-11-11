 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Atlantic Council“: Europa ruošiasi karui netinkamai

2025-11-11 20:25
2025-11-11 20:25

Europa skuba stiprinti savo gynybą, tačiau ekspertai perspėja – vien dronų nepakaks. „Atlantic Council“ teigimu, nors daugelis šalių bando perimti Ukrainos patirtį, be gerai apmokytų operatorių ir veiksmingos taktikos net pažangiausios technologijos gali likti bevertės.

13

REKLAMA
0

Spalio mėnesį Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pripažino, kad Ukraina šiuo metu yra pasaulinė lyderė dronų karo srityje, todėl paragino Europos kolegas „perimti visą Ukrainos patirtį, visas naujas technologijas, visas inovacijas ir pritaikyti jas mūsų pačių ginkluotės atnaujinimui“.

„Akivaizdu, kad Europa turi ko pasimokyti. Keletas įtartinų Rusijos dronų įsibrovimų antroje 2025 m. pusėje pabrėžė žemyno pažeidžiamumą agresijai naudojant dronus ir iškėlė esminį klausimą, ar Europos armijos nesiruošia netinkamam karo tipui“, – rašoma straipsnyje.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Europa toliau persiginkluoja, net tokios šalys kaip Lenkija vis dar daugiausia dėmesio skiria tradicinėms ginkluotės sistemoms.

REKLAMA

Tai kelia nuogąstavimų, kad už gynybą atsakingi Europos politikai gali ne iki galo suprasti dronų vaidmenį Ukrainos mūšio lauke.

„Ukrainos patirtis naudojant dronus nuo 2022 m. gali suteikti Kyjivo partneriams platų spektrą svarbių žinių. Prasidėjus visapusiškai Rusijos invazijai beveik prieš ketverius metus, Ukraina ėmėsi naudoti palyginti nebrangias dronų technologijas, kad kompensuotų dažnai didelį Maskvos pranašumą konvencinės ginkluotės srityje ir sumažintų priklausomybę nuo Vakarų ginklų tiekimo. Dėl to Ukrainos dronų gamintojų skaičius sparčiai išaugo nuo kelių įmonių iki šimtų, o bendra gamybos apimtis padidėjo iki milijonų vienetų per metus“, – pažymi „Atlantic Council“.

REKLAMA
REKLAMA

„Pats dronas be suderinto komandos darbo nieko neduoda“

Daugelis Ukrainos specialistų teigia, kad Europos šalims plėtojant savo galimybes bepiločių orlaivių srityje, veiksmingos mokymo programos bus ne mažiau svarbios nei pažangios technologijos.

Kaip pabrėžia Ukrainos projekto „Victory Drones“ vadovė Marija Berlinska, iki 90 proc. sėkmės kare, naudojant dronus, priklauso nuo komandos, kuri juos valdo, parengimo, o ne nuo pačių technologijų.

„Pats dronas be suderinto komandos darbo nieko neduoda“, – rašė ji savo straipsnyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
