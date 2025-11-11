Buvęs Suomijos prezidentas: laikas Europai pačiai kalbėtis su Putinu

„Tam tikra prasme absurdiška situacija, kai europiečiai sako, kad nekalbės su karo nusikaltėliu V. Putinu“, – aiškino S. Niinistö Suomijos radijo stočiai „Yle“ renginyje Helsinkyje. Tačiau D. Trumpas kalbasi su V. Putinu, o europiečiai paskui klausosi, apie ką buvo kalbama.
„Tuo pat metu esame šiek tiek susirūpinę, kad jie kalba apie Europą Europai už nugaros“, – tęsė S. Niinistö. Tokioje situacijoje esą būtų protinga patiems kalbėtis.
Niinistö ilgą laiką stengėsi nenutraukti ryšių su Putinu
S. Niinistö ilgą laiką buvo laikomas svarbiu ES kontaktu su V. Putinu. Po Rusijos invazijos į Ukrainą, jis atvedė savo šalį į NATO.
Suomija yra ES ir NATO narė, turinti ilgiausią sieną su Rusija. Abi šalis sieja permaininga istorija. S. Niinistö, nepaisant didėjančios įtampos su Maskva, ilgą laiką stengėsi nenutraukti ryšių su V. Putinu. Dar ir praėjus kelioms savaitėms po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jis kalbėjosi su V. Putinu telefonu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!