  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Buvęs Suomijos prezidentas: laikas Europai pačiai kalbėtis su Putinu

2025-11-11 16:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 16:00

Buvęs Suomijos prezidentas Saulis Niinistö pasisako už tiesioginius Europos šalių lyderių pokalbius su Rusija. Turėdamas omenyje JAV prezidento Donaldo Trumpo derybas su V. Putinu dėl Ukrainos karo pabaigos, nuo 2012 iki 2024 m. Suomijai vadovavęs S. Niinistö ragina taip pat kalbėtis su Rusijos vadovu.

Buvęs Suomijos prezidentas: laikas Europai pačiai kalbėtis su Putinu (nuotr. SCANPIX)
Buvęs Suomijos prezidentas Saulis Niinistö pasisako už tiesioginius Europos šalių lyderių pokalbius su Rusija. Turėdamas omenyje JAV prezidento Donaldo Trumpo derybas su V. Putinu dėl Ukrainos karo pabaigos, nuo 2012 iki 2024 m. Suomijai vadovavęs S. Niinistö ragina taip pat kalbėtis su Rusijos vadovu.

„Tam tikra prasme absurdiška situacija, kai europiečiai sako, kad nekalbės su karo nusikaltėliu V. Putinu“, – aiškino S. Niinistö Suomijos radijo stočiai „Yle“ renginyje Helsinkyje. Tačiau D. Trumpas kalbasi su V. Putinu, o europiečiai paskui klausosi, apie ką buvo kalbama.

„Tuo pat metu esame šiek tiek susirūpinę, kad jie kalba apie Europą Europai už nugaros“, – tęsė S. Niinistö. Tokioje situacijoje esą būtų protinga patiems kalbėtis.

Niinistö ilgą laiką stengėsi nenutraukti ryšių su Putinu

S. Niinistö ilgą laiką buvo laikomas svarbiu ES kontaktu su V. Putinu. Po Rusijos invazijos į Ukrainą, jis atvedė savo šalį į NATO.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Suomija yra ES ir NATO narė, turinti ilgiausią sieną su Rusija. Abi šalis sieja permaininga istorija. S. Niinistö, nepaisant didėjančios įtampos su Maskva, ilgą laiką stengėsi nenutraukti ryšių su V. Putinu. Dar ir praėjus kelioms savaitėms po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jis kalbėjosi su V. Putinu telefonu.

