TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelyje palaidotas prieš 11 metų Gazoje nužudytas karininkas

2025-11-11 13:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 13:58

 Šimtai izraeliečių antradienį susirinko į centrinį Kfar Sabos miestą palaidoti kariuomenės karininko Hadaro Goldino, kurio palaikus, daugiau nei dešimtmetį laikytus Gazos Ruože, grąžino „Hamas".

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Šimtai izraeliečių antradienį susirinko į centrinį Kfar Sabos miestą palaidoti kariuomenės karininko Hadaro Goldino, kurio palaikus, daugiau nei dešimtmetį laikytus Gazos Ruože, grąžino „Hamas“.

0

Žmonių jūra užtvindė karių kapines, kai kas lipo ant stogų, kad galėtų stebėti laidotuves, kiti, sėdėdami ant plastikinių kėdžių, stebėjo priešais esantį didelį lauko ekraną.

Vėjyje plevėsavo mėlynai baltos Izraelio vėliavos, o gedėtojai laikė jaunojo leitenanto portretą šalia savadarbio plakato su užrašu: „Prisiminsime amžinai“.

Sekmadienį Izraelis gavo H. Goldino palaikus pagal šiuo metu galiojantį Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Jo tėvas Simcha Goldinas vadino savo sūnų „žydų kovotoju“, o ašarojančius gedėtojus ragino „elgtis teisingai ir neniekinti vieniems kitų“. Toks yra Hadaro palikimas“.

„Prašau jūsų elgtis taip pat ir leisti, kad mūsų kasdieniame gyvenime būtų šiek tiek daugiau Hadaro“, – sakė jis.

23 metų H. Goldinas buvo nužudytas 2014 m. rugpjūčio 1 d. per ankstesnį Izraelio puolimą Gazos Ruože, žinomą kaip operacija „Apsauginė riba“.

Jis vadovavo misijai, skirtai „Hamas“ tuneliams griauti, kai pateko į pasalą, buvo nužudytas, o jo kūnas pagrobtas praėjus vos kelioms valandoms po trumpalaikių humanitarinių paliaubų.

Jo sugrįžimas užbaigė 11 metų trukusį kankinantį išbandymą, kurį teko išgyventi ir jo šeimai, ir visai tautai.

„Šiandien sunki diena, bet esu laimingas, nes Hadaro sugrįžimas buvo svajonė“, – AFP sakė 76 metų Kfar Sabos gyventojas Israelis Blumshteinas, pridurdamas, kad šešerius metus savo automobilyje laikė H. Goldino nuotrauką.

Jis sakė, kad svarbu susigrąžinti kūną, „nes mūsų kariuomenėje... mes nė vieno ir niekur nepaliekame“.

Simbolinės laidotuvės

H. Goldino brolis dvynys Tzuras Goldinas sakė, kad grupuotė „Hamas“ grobdama įkaitus siekė „susilpninti Izraelio visuomenę, kurios pagrindas yra šeima“.

„Jie siekia supriešinti vienos šeimos interesus su bendrais interesais, priversti mus spręsti, kas yra svarbiau, o kas mažiau svarbu, teikti pirmenybę vienai vertybei prieš kitą, naikinti mus iš vidaus, – tęsė jis. – Mūsų visų pergalė bus užtikrinti, kad Izraelio visuomenės pamatinis principas – nepalikti vieniems kitų, nepalikti nė vieno nuošalyje – išliktų nepažeistas.“

H. Goldino šeima 2014 m. surengė simbolines laidotuves po to, kai netrukus po mirties viename tunelyje buvo rasta jo kūno dalių, tačiau pakartotiniai bandymai susigrąžinti likusius palaikus per ankstesnius apsikeitimus belaisviais buvo nesėkmingi.

Nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo naujausio Gazos karo paliaubos, „Hamas“ grąžino visus 20 gyvų įkaitų, kuriuos tebelaikė, ir dar 24 įkaitų palaikus, tarp jų ir H. Goldino.

Keturių įkaitų, paimtų per „Hamas“ surengtą 2023 m. spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį, kūnai tebėra palestiniečių teritorijoje.

