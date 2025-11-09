 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelis patvirtino gavęs įkaito, anot „Hamas“, nužudyto 2014 metais Gazos Ruože, palaikus

2025-11-09 19:31 / šaltinis: BNS
2025-11-09 19:31

Izraelis patvirtino, kad palaikai, kuriuos sekmadienį perdavė islamistų kovotojų grupuotė „Hamas“, priklausė karininkui Hadarui Goldinui, žuvusiam per 2014 metų karą Gazos Ruože.

Izraelis patvirtino gavęs įkaito, anot „Hamas“, nužudyto 2014 metais Gazos Ruože, palaikus BNS Foto

0

„Baigus identifikavimo procesą (...) IDF (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo žuvusio įkaito leitenanto Hadaro Goldino šeimą, kad jų mylimas asmuo buvo grąžintas į Izraelį ir jo tapatybė buvo galutinai nustatyta“, – pranešė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.

„Hamas“ ginkluotojo sparo, Ezzedine'o al Qassamo brigadų, atstovai anksčiau sakė, kad dieną prieš tai rado H. Goldino palaikus tunelyje Rafache.

Nuo H. Goldino žūties 2014-aisiais jo palaikai buvo laikomi Gazos Ruože, tačiau „Hamas“ niekada viešai nepatvirtino jo žūties ir nepripažino, kad turi jo palaikus.

Izraelio žiniasklaida teigė, kad Izraelis leido „Hamas“ ir Raudonojo Kryžiaus darbuotojams anksčiau šeštadienį atlikti paiešką Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje Rafache.

„Leitenantas Hadaras Goldinas didvyriškai krito kovoje per operaciją „Apsauginis kraštas“ 2014-aisiais, sekmadienį per kassavaitinį kabineto posėdį sakė B. Netanyahu.

„Jo kūną pagrobė „Hamas“, kuri visą šį laikotarpį atsisakė jį grąžinti“, – teigė jis.

