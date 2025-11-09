Izraelis patvirtino gavęs įkaito, anot „Hamas“, nužudyto 2014 metais Gazos Ruože, palaikus

„Baigus identifikavimo procesą (...) IDF (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo žuvusio įkaito leitenanto Hadaro Goldino šeimą, kad jų mylimas asmuo buvo grąžintas į Izraelį ir jo tapatybė buvo galutinai nustatyta“, – pranešė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.
„Hamas“ ginkluotojo sparo, Ezzedine'o al Qassamo brigadų, atstovai anksčiau sakė, kad dieną prieš tai rado H. Goldino palaikus tunelyje Rafache.
Nuo H. Goldino žūties 2014-aisiais jo palaikai buvo laikomi Gazos Ruože, tačiau „Hamas“ niekada viešai nepatvirtino jo žūties ir nepripažino, kad turi jo palaikus.
Izraelio žiniasklaida teigė, kad Izraelis leido „Hamas“ ir Raudonojo Kryžiaus darbuotojams anksčiau šeštadienį atlikti paiešką Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje Rafache.
„Leitenantas Hadaras Goldinas didvyriškai krito kovoje per operaciją „Apsauginis kraštas“ 2014-aisiais, sekmadienį per kassavaitinį kabineto posėdį sakė B. Netanyahu.
„Jo kūną pagrobė „Hamas“, kuri visą šį laikotarpį atsisakė jį grąžinti“, – teigė jis.
