Izraelio kariuomenės vadas pažadėjo susigrąžinti 2014 metais Gazos Ruože nužudyto kario palaikus

Kariuomenė pranešė, kad generolas leitenantas Eyalas Zamiras susitiko su leitenanto Hadaro Goldino, kuris žuvo per 2014-aisiais šešias savaites trukusį karą Gazos Ruože, šeima.
Nuo H. Goldino žūties jo palaikai buvo laikomi Gazos Ruože, tačiau „Hamas“ niekada viešai nepatvirtino jo mirties ir nepripažino, kad turi jo palaikus.
„Šį vakarą generolas leitenantas Eyalas Zamiras susitiko su Goldino šeima ir informavo ją apie šiuo metu IDF žinomą informaciją“, – sakoma kariuomenės pareiškime, nenurodant, kokia tai buvo informacija.
„Generalinio štabo viršininkas pabrėžė savo ir IDF įsipareigojimą grąžinti Hadarą ir visus žuvusius įkaitus“, – teigė kariuomenė.
Izraelio žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Izraelis leido „Hamas“ ir Raudonojo Kryžiaus darbuotojams anksčiau šeštadienį atlikti paiešką Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje, nors nei „Hamas“, nei kariuomenė to nepatvirtino.
Keli tinklai, įskaitant „Channel 12“, pranešė, kad grupuotė rado H. Goldino palaikus tunelyje pietinio Rafacho miesto dalyje, kurią kontroliuoja kariuomenė.
Per 2014 metų konfliktą taip pat žuvo kitas Izraelio karys Oronas Shaulas (Oronas Šaulas). Jo kūnas buvo rastas anksčiau šiais metais per naujausią karą, kuris prasidėjo po 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.
Pastangos užtikrinti abiejų karių palaikų grąžinimą per ankstesnius apsikeitimus įkaitais ne kartą žlugo.
23 metų H. Goldinas priklausė Izraelio daliniui, kuriam buvo pavesta surasti ir sunaikinti „Hamas“ tunelius, kai buvo nužudytas 2014-iųjų rugpjūčio 1-ąją, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai įsigaliojo 72 valandų humanitarinės paliaubos.
