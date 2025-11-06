 
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ perduotas kūnas yra studento iš Tanzanijos

2025-11-06 11:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 11:42

Trečiadienio vakarą islamistinio „Hamas“ judėjimo perduotas kūnas, oficialiais Izraelio duomenimis, yra studento iš Tanzanijos. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras patvirtino jauno vyro, kuris buvo pagrobtas per „Hamas“ žudynes 2023 m. spalio 7 d., tapatybę.

Istorinės paliaubos: Izraelis ir „Hamas“ sutarė nutraukti karą (nuotr. SCANPIX)

0

Pasak Įkaitų šeimų forumo, žemės ūkio studentas atvyko į Izraelį likus mažiau nei trims savaitėms iki išpuolio, kad įgytų praktinės patirties žemės ūkyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Islamistai trečiadienio vakarą Gazos Ruože Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perdavė žuvusiojo palaikus. Jie tada nugabenti į Izraelį teismo ekspertizei.

„Hamas“ pagal Gazos paliaubų susitarimą spalio 13 d. paleido visus gyvus įkaitus. Mainais laisvę atgavo šimtai palestiniečių kalinių. Negyvų įkaitų kūnų perdavimas, priešingai nei sutarta, vyksta lėtai.

Gazos Ruože dar likę šeši negyvi įkaitai – penki izraeliečiai ir tailandietis.

