„Hamas“ perduotas kūnas yra studento iš Tanzanijos

Pasak Įkaitų šeimų forumo, žemės ūkio studentas atvyko į Izraelį likus mažiau nei trims savaitėms iki išpuolio, kad įgytų praktinės patirties žemės ūkyje.
Islamistai trečiadienio vakarą Gazos Ruože Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perdavė žuvusiojo palaikus. Jie tada nugabenti į Izraelį teismo ekspertizei.
„Hamas“ pagal Gazos paliaubų susitarimą spalio 13 d. paleido visus gyvus įkaitus. Mainais laisvę atgavo šimtai palestiniečių kalinių. Negyvų įkaitų kūnų perdavimas, priešingai nei sutarta, vyksta lėtai.
Gazos Ruože dar likę šeši negyvi įkaitai – penki izraeliečiai ir tailandietis.
