  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelyje siūloma už mirtinus teroro išpuolius bausti mirties bausme

2025-11-03 19:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 19:20

Izraelio parlamento komitetas pirmadienį pateikė kraštutinės dešinės Nacionalinio saugumo ministro Itamaro Ben Gvirio iniciatyva parengtą įstatymo projektą, kuriuo siūloma „teroristams“ taikyti mirties bausmę.

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

Izraelio parlamento komitetas pirmadienį pateikė kraštutinės dešinės Nacionalinio saugumo ministro Itamaro Ben Gvirio iniciatyva parengtą įstatymo projektą, kuriuo siūloma „teroristams" taikyti mirties bausmę.

Atitinkamą baudžiamojo kodekso pataisą jau patvirtino Nacionalinis saugumo komitetas, o dabar ji bus perduota svarstyti parlamentui.

Izraelio įkaitų klausimų koordinatorius Galas Hirschas pasakė kartu su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pritariantis šiai priemonei.

I. Ben Gviras pareiškė, kad jei iki sekmadienio įstatymas nebus priimtas, jo partija „Otzma Yehudit“ („Žydų galia“) liausis balsuoti su valdančiąja koalicija, o tai keltų grėsmę vyriausybės išlikimui.

Nors Izraelyje už nedidelį skaičių nusikaltimų vis dar yra baudžiama mirtimi, šalis šios bausmės yra de facto atsisakiusi, o paskutinį kartą mirties bausmė 1962 m. skirta nacių holokausto vykdytojui Adolfui Eichmannui.

Komiteto pareiškime, kuriame pateikiamas ir įstatymo aiškinamasis raštas, nurodoma, kad „jo tikslas yra išnaikinti terorizmą iš pašaknų ir sukurti stiprią atgrasomąją priemonę“.

„Siūloma, kad teroristui, nuteistam už žmogžudystę, kurią įvykdyti paskatino rasizmas ar neapykanta visuomenei, ir esant aplinkybėms, kai veiksmas buvo padarytas siekiant pakenkti Izraelio valstybei... būtų privaloma skirti mirties bausmę“, – rašoma pareiškime.

Jame nurodoma, kad ši taisyklė būtų „privaloma ir be išimčių“.

Tekste taip pat siūloma, kad mirties bausmę galėtų skirti teisėjų dauguma, o paskelbus nuosprendį jis švelninamas būti negalėtų.

Pirmiau G. Hirschas prieštaravo tokio įstatymo svarstymui, savo sprendimą teisindamas susirūpinimu dėl Gazos Ruože laikomų belaisvių.

„Kadangi įkaitai dabar yra Izraelyje, toks prieštaravimas nebėra aktualus“, – pasak pareiškimo sakė jis.

„Ministras pirmininkas pritaria šiam pasiūlymui. Manau, kad šis įstatymas būtų papildoma priemonė mūsų kovos su terorizmu ir įkaitų išlaisvinimo arsenale“, – pridūrė jis.

Šį įstatymo projektą pateikė partijai „Otzma Yehudit“ atstovaujantis parlamentaras.

„Šiame įstatyme nuožiūrai vietos nebus“, – pirmadienį pareiškė I. Benas Gviras, kurio žodžiai cituojami pareiškime.

„Bet kuris teroristas, kuris ruošiasi įvykdyti žmogžudystę, turi žinoti, kad bausmė yra viena – mirties bausmė.“

Penktadienį I. Ben Gviras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis, stovėdamas šalia eilės veidais į žemę suguldytų palestiniečių kalinių surištomis rankomis, ragina skirti mirties bausmę.

