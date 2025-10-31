Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis patvirtino ketvirtadienį grąžintų Gazos Ruože žuvusių įkaitų tapatybes

2025-10-31 06:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 06:57

 Izraelis ketvirtadienį pranešė, kad atpažino įkaitų Amiramo Kuperio ir Saharo Barucho palaikus, „Hamas“ grąžintus anksčiau tą dieną. 

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

 Izraelis ketvirtadienį pranešė, kad atpažino įkaitų Amiramo Kuperio ir Saharo Barucho palaikus, „Hamas" grąžintus anksčiau tą dieną. 

0

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime sakoma, kad Nacionaliniam teismo medicinos institutui baigus identifikavimo procesą apie tai buvo pranešta žuvusiųjų šeimoms.

 Per „Hamas“ ataką 2023 m. spalio 7 d., išprovokavusią karą Gazos Ruože, teroristai Izraelyje įkaitais paėmė 251 žmogų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saharas Baruchas buvo išvežtas į Gazos Ruožą iš kibuco ir po dviejų mėnesių žuvo per nesėkmingą Izraelio kariuomenės gelbėjimo operaciją. Jam buvo 25 metai.

84 metų Amiramas Kuperis buvo pagrobtas kartu su žmona Nourit Kuper iš jų namų kitame kibuce. Apie jo mirtį nelaisvėje Izraelis paskelbė 2024 m. birželį. 

Iki šiol „Hamas“ grąžino 17 iš 28 mirusių įkaitų. „Hamas“ sutiko perduoti palaikus pagal JAV tarpininkaujamą paliaubų susitarimą su Izraeliu. 

