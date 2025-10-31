Izraelis patvirtino ketvirtadienį grąžintų Gazos Ruože žuvusių įkaitų tapatybes

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime sakoma, kad Nacionaliniam teismo medicinos institutui baigus identifikavimo procesą apie tai buvo pranešta žuvusiųjų šeimoms.
Per „Hamas“ ataką 2023 m. spalio 7 d., išprovokavusią karą Gazos Ruože, teroristai Izraelyje įkaitais paėmė 251 žmogų.
Saharas Baruchas buvo išvežtas į Gazos Ruožą iš kibuco ir po dviejų mėnesių žuvo per nesėkmingą Izraelio kariuomenės gelbėjimo operaciją. Jam buvo 25 metai.
84 metų Amiramas Kuperis buvo pagrobtas kartu su žmona Nourit Kuper iš jų namų kitame kibuce. Apie jo mirtį nelaisvėje Izraelis paskelbė 2024 m. birželį.
Iki šiol „Hamas“ grąžino 17 iš 28 mirusių įkaitų. „Hamas“ sutiko perduoti palaikus pagal JAV tarpininkaujamą paliaubų susitarimą su Izraeliu.
