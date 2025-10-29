Izraelio kariuomenė po smūgių dešimtims taikinių teigia atnaujinusi paliaubas Gazos Ruože

„Po smūgių serijos, per kurią buvo smogta dešimtims teroristinių objektų ir teroristų, IDF (Izraelio pajėgos), reaguodamos į „Hamas“ pažeidimus, pradėjo paliaubų vykdymo atnaujinimą“, – teigė kariuomenė.
„Per šiuos smūgius IDF ir ISA smogė 30 teroristų, užimančių vadovaujančius postus Gazos Ruože veikiančiose teroristinėse organizacijose“, – pridūrė kariuomenė.
