TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė po smūgių dešimtims taikinių teigia atnaujinusi paliaubas Gazos Ruože

2025-10-29 10:35 / šaltinis: BNS
2025-10-29 10:35

Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė atnaujinusi paliaubas Gazos Ruože po to, kai praėjusią dieną sudavė smūgių dešimtims islamistų grupuotės „Hamas“ taikinių.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

„Po smūgių serijos, per kurią buvo smogta dešimtims teroristinių objektų ir teroristų, IDF (Izraelio pajėgos), reaguodamos į „Hamas“ pažeidimus, pradėjo paliaubų vykdymo atnaujinimą“, – teigė kariuomenė.

„Per šiuos smūgius IDF ir ISA smogė 30 teroristų, užimančių vadovaujančius postus Gazos Ruože veikiančiose teroristinėse organizacijose“, – pridūrė kariuomenė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

