Izraelis pasiuntė naują įspėjimą

Šeštadienį per Izraelio smūgį Pietų Libane žuvo keturi žmonės, pranešė Libano sveikatos apsaugos ministerija, Izraeliui intensyvinant išpuolius ir didinant susirūpinimą dėl beveik prieš metus įsigaliojusių paliaubų.
„Hezbollah“ žaidžia su ugnimi, o Libano prezidentas vilkina laiką“, – pareiškime sakė I. Katzas.
„Libano vyriausybės įsipareigojimas nuginkluoti „Hezbollah“ ir pašalinti ją iš Pietų Libano turi būti įgyvendintas. Bus tęsiamas ir net sustiprintas maksimalus vykdymas – mes neleisime jokios grėsmės šiaurinės (Izraelio) dalies gyventojams“, – teigė jis.
