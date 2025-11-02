 
TV3 naujienos > Užsienis

Izraelis pasiuntė naują įspėjimą

2025-11-02 10:35 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 10:35

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas sekmadienį perspėjo, kad kariuomenė suintensyvins atakas prieš grupuotę „Hezbollah“ Pietų Libane.

Izraelis (nuotr. SCANPIX)

Šeštadienį per Izraelio smūgį Pietų Libane žuvo keturi žmonės, pranešė Libano sveikatos apsaugos ministerija, Izraeliui intensyvinant išpuolius ir didinant susirūpinimą dėl beveik prieš metus įsigaliojusių paliaubų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Hezbollah“ žaidžia su ugnimi, o Libano prezidentas vilkina laiką“, – pareiškime sakė I. Katzas.

„Libano vyriausybės įsipareigojimas nuginkluoti „Hezbollah“ ir pašalinti ją iš Pietų Libano turi būti įgyvendintas. Bus tęsiamas ir net sustiprintas maksimalus vykdymas – mes neleisime jokios grėsmės šiaurinės (Izraelio) dalies gyventojams“, – teigė jis.

