  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Izraelyje

Ligoninė Gazos Ruože pagal susitarimą su Izraeliu gavo 15 palestiniečių palaikus

2025-11-05 14:20 / šaltinis: BNS
2025-11-05 14:20

Gazos Ruožo Nassero ligoninė pietiniame Kan Juniso mieste trečiadienį pranešė, kad gavo 15 palestiniečių kalinių palaikus pagal JAV tarpininkaujamą susitarimą dėl paliaubų ir apsikeitimo įkaitais ir kaliniais.

Gazos Ruožas BNS Foto

Gazos Ruožo Nassero ligoninė pietiniame Kan Juniso mieste trečiadienį pranešė, kad gavo 15 palestiniečių kalinių palaikus pagal JAV tarpininkaujamą susitarimą dėl paliaubų ir apsikeitimo įkaitais ir kaliniais.

0

„Dešimtoji palestiniečių kankinių palaikų siunta atvyko į Nassero medicinos kompleksą Gazos Ruože, iš viso 15 kankinių“, – sakoma ligoninės pranešime.

Jame pažymima, kad pagal susitarimą iš viso buvo priimti 285 palaikai.

Jie buvo grąžinti mainais už antradienį iš Gazos Ruožo atgabentus įkaito – izraeliečių-amerikiečių kario Itay Cheno, palaikus.

