Ligoninė Gazos Ruože pagal susitarimą su Izraeliu gavo 15 palestiniečių palaikus

„Dešimtoji palestiniečių kankinių palaikų siunta atvyko į Nassero medicinos kompleksą Gazos Ruože, iš viso 15 kankinių“, – sakoma ligoninės pranešime.
Jame pažymima, kad pagal susitarimą iš viso buvo priimti 285 palaikai.
Jie buvo grąžinti mainais už antradienį iš Gazos Ruožo atgabentus įkaito – izraeliečių-amerikiečių kario Itay Cheno, palaikus.
