Įtampa tęsiasi: Izraelis įspėjo Libano gyventojus

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Avichay Adraee socialiniame tinkle „X“ paskelbė įspėjimus tam tikrų pastatų gyventojams Teibės, Teir Debos ir Aita al Džabalo kaimuose.
Libano grupuotė „Hezbollah“ anksčiau ketvirtadienį pareiškė turinti teisę gintis nuo Izraelio ir atmetė bet kokių politinių derybų tarp Libano ir jo pietinės kaimynės galimybę.
Tokį pareiškimą grupuotė paskelbė po to, kai Izraelis įspėjo, kad gali suintensyvinti operacijas Libane prieš „Hezbollah“, o premjeras Benjaminas Netanyahu apkaltino grupuotę persiginklavimu.
Nepaisant 2024-ųjų lapkritį sudaryto susitarimo, Izraelis tebelaiko karius penkiose Pietų Libano teritorijose ir toliau reguliariai vykdo smūgius.
Pagal susitarimą Libano vyriausybė nurodė kariuomenei parengti „Hezbollah“ nuginklavimo planą, tačiau Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) praėjusią savaitę apkaltino Libano prezidentą Josephą Aouną vilkinimu.
