TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Witkoffas: ketvirtadienį dar viena šalis pripažins Izraelį

2025-11-06 20:14 / šaltinis: BNS
2025-11-06 20:14

Baltieji rūmai vėliau ketvirtadienį turėtų paskelbti, kad dar viena šalis normalizuos santykius su Izraeliu pagal vadinamuosius Abraomo susitarimus, pranešė JAV prezidento Donaldo Trumpo  specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas. 

Steve'as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)

Pagal Abraomo susitarimus, sudarytus per pirmąją D, Trumpo prezidento kadenciją, nemažai arabų šalių 2020 metais normalizavo santykius su Izraeliu. 

0

„Šįvakar skrendu atgal į Vašingtoną, nes šiąnakt paskelbsime apie dar vienos šalies prisijungimą prie Abraomo susitarimų“, – Majamyje vykusiame Amerikos verslo forume sakė S. Witkoffas.

Pagal Abraomo susitarimus, sudarytus per pirmąją D, Trumpo prezidento kadenciją, nemažai arabų šalių 2020 metais normalizavo santykius su Izraeliu.

