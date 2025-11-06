Witkoffas: ketvirtadienį dar viena šalis pripažins Izraelį

„Šįvakar skrendu atgal į Vašingtoną, nes šiąnakt paskelbsime apie dar vienos šalies prisijungimą prie Abraomo susitarimų“, – Majamyje vykusiame Amerikos verslo forume sakė S. Witkoffas.
Pagal Abraomo susitarimus, sudarytus per pirmąją D, Trumpo prezidento kadenciją, nemažai arabų šalių 2020 metais normalizavo santykius su Izraeliu.
