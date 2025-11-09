Izraelis: Raudonajam Kryžiui perduoti įkaito, anot „Hamas“, nužudyto 2014 metais, palaikai

Izraelio teismo medicinos ekspertai turėtų nustatyti palaikų tapatybę, kai jie bus atgabenti į Izraelį.
„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, karstas su žuvusio įkaito palaikais buvo perduotas jo žinion ir yra pakeliui pas IDF karius Gazos Ruože“, – pranešė kariuomenė.
H. Goldinas yra 24-asis žuvęs įkaitas, kurio palaikus „Hamas“ grąžino nuo dabartinių paliaubų pradžios spalio 10 dieną.
