  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelis: Raudonajam Kryžiui perduoti įkaito, anot „Hamas“, nužudyto 2014 metais, palaikai

2025-11-09 15:10 / šaltinis: BNS
Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad Raudonasis Kryžius gavo įkaito palaikus, kurie, kaip anksčiau skelbė islamistų grupuotė „Hamas“, priklausė karininkui Hadarui Goldinui, žuvusiam per 2014 metų karą Gazos Ruože.

Gaza BNS Foto

0

Izraelio teismo medicinos ekspertai turėtų nustatyti palaikų tapatybę, kai jie bus atgabenti į Izraelį.

„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, karstas su žuvusio įkaito palaikais buvo perduotas jo žinion ir yra pakeliui pas IDF karius Gazos Ruože“, – pranešė kariuomenė.

H. Goldinas yra 24-asis žuvęs įkaitas, kurio palaikus „Hamas“ grąžino nuo dabartinių paliaubų pradžios spalio 10 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

