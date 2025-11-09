„Hamas“ pranešė perduosianti 2014 metų kare Gazos Ruože nužudyto Izraelio karininko palaikus

Gavus palaikus, Izraelio teismo medicinos ekspertai turėtų nustatyti jų palaikų tapatybę.
Ezzedine'o „al Qassamo brigados pristatys karininko Hadaro Goldino palaikus, kurie vakar buvo rasti tunelyje Rafacho mieste, 14 val. Gazos (ir Lietuvos) laiku“, sakoma grupės pareiškime platformoje „Telegram“.
Jei tai bus patvirtinta, H. Goldinas bus 24-asis žuvęs įkaitas, kurio palaikus „Hamas“ grąžino nuo dabartinių paliaubų pradžios spalio 10 dieną.
Nuo H. Goldino žūties 2014-aisiais jo palaikai buvo laikomi Gazos Ruože, tačiau „Hamas“ niekada viešai nepatvirtino jo mirties ir nepripažino, kad turi jo palaikus.
Izraelio žiniasklaida teigė, kad Izraelis leido „Hamas“ ir Raudonojo Kryžiaus darbuotojams anksčiau šeštadienį atlikti paiešką Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje.
Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad grupuotė rado H. Goldino palaikus tunelyje pietinio Rafacho miesto dalyje, kurią kontroliuoja kariuomenė.
Pasirodžius šiai informacijai Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras aplankė H. Goldino šeimą ir pažadėjo pargabenti namo jo ir kitų Gazos Ruože tebelaikomų žuvusių įkaitų palaikus.
„Generalinio štabo viršininkas pabrėžė savo ir IDF įsipareigojimą grąžinti Hadarą ir visus žuvusius įkaitus“, – teigė kariuomenė.
Per 2014 metų konfliktą taip pat žuvo kitas Izraelio karys Oronas Shaulas. Jo kūnas buvo rastas anksčiau šiais metais per karą, kuris prasidėjo po 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.
Pastangos užtikrinti abiejų karių palaikų grąžinimą per ankstesnius apsikeitimus įkaitais ne kartą žlugo.
Likę penkių įkaitų palaikai
23 metų H. Goldinas priklausė Izraelio daliniui, kuriam buvo pavesta surasti ir sunaikinti „Hamas“ tunelius, kai buvo nužudytas 2014-iųjų rugpjūčio 1-ąją, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai įsigaliojo 72 valandų humanitarinės paliaubos.
Kariuomenė teigė, kad jo komandą apšaudė „Hamas“ kovotojai, kurie jį nužudė ir pagrobė kūną.
Izraelis H. Goldiną įtraukė į žuvusių įkaitų, kurių palaikus siekia repatrijuoti pagal JAV tarpininkaujant sudarytą paliaubų pastarajame kare Gazos Ruože susitarimą.
Spalio 10 dieną pradėjus galioti paliauboms, „Hamas“ savo žinioje turėjo 20 gyvų įkaitų ir 28 žuvusių įkaitų palaikus.
Nuo to laiko grupuotė paleido visus gyvus įkaitus ir grąžino 23 palaikus pagal paliaubų susitarimą.
Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. kalintų palestiniečių ir grąžino šimtų palestiniečių palaikus.
Be H. Goldino, iš Gazos Ruožo dar turi būti grąžinti keturių įkaitų – trijų izraeliečių ir vieno tailandiečio, kurie visi buvo pagrobti per 2023-iųjų spalio išpuolį, – palaikai.
