 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Hamas“ pranešė perduosianti 2014 metų kare Gazos Ruože nužudyto Izraelio karininko palaikus

2025-11-09 12:18 / šaltinis: BNS
2025-11-09 12:18

Islamistų grupuotės „Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad sekmadienį perduos Izraelio karininko leitenanto Hadaro Goldino, žuvusio per 2014 metų karą Gazos Ruože, palaikus.

H. Goldingas BNS Foto

Islamistų grupuotės „Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad sekmadienį perduos Izraelio karininko leitenanto Hadaro Goldino, žuvusio per 2014 metų karą Gazos Ruože, palaikus.

REKLAMA
0

Gavus palaikus, Izraelio teismo medicinos ekspertai turėtų nustatyti jų palaikų tapatybę.

Ezzedine'o „al Qassamo brigados pristatys karininko Hadaro Goldino palaikus, kurie vakar buvo rasti tunelyje Rafacho mieste, 14 val. Gazos (ir Lietuvos) laiku“, sakoma grupės pareiškime platformoje „Telegram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei tai bus patvirtinta, H. Goldinas bus 24-asis žuvęs įkaitas, kurio palaikus „Hamas“ grąžino nuo dabartinių paliaubų pradžios spalio 10 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo H. Goldino žūties 2014-aisiais jo palaikai buvo laikomi Gazos Ruože, tačiau „Hamas“ niekada viešai nepatvirtino jo mirties ir nepripažino, kad turi jo palaikus.

REKLAMA

Izraelio žiniasklaida teigė, kad Izraelis leido „Hamas“ ir Raudonojo Kryžiaus darbuotojams anksčiau šeštadienį atlikti paiešką Izraelio kontroliuojamoje teritorijoje.

Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad grupuotė rado H. Goldino palaikus tunelyje pietinio Rafacho miesto dalyje, kurią kontroliuoja kariuomenė.

Pasirodžius šiai informacijai Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras aplankė H. Goldino šeimą ir pažadėjo pargabenti namo jo ir kitų Gazos Ruože tebelaikomų žuvusių įkaitų palaikus.

REKLAMA
REKLAMA

„Generalinio štabo viršininkas pabrėžė savo ir IDF įsipareigojimą grąžinti Hadarą ir visus žuvusius įkaitus“, – teigė kariuomenė.

Per 2014 metų konfliktą taip pat žuvo kitas Izraelio karys Oronas Shaulas. Jo kūnas buvo rastas anksčiau šiais metais per karą, kuris prasidėjo po 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.

Pastangos užtikrinti abiejų karių palaikų grąžinimą per ankstesnius apsikeitimus įkaitais ne kartą žlugo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Likę penkių įkaitų palaikai

23 metų H. Goldinas priklausė Izraelio daliniui, kuriam buvo pavesta surasti ir sunaikinti „Hamas“ tunelius, kai buvo nužudytas 2014-iųjų rugpjūčio 1-ąją, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai įsigaliojo 72 valandų humanitarinės paliaubos.

Kariuomenė teigė, kad jo komandą apšaudė „Hamas“ kovotojai, kurie jį nužudė ir pagrobė kūną.

REKLAMA

Izraelis H. Goldiną įtraukė į žuvusių įkaitų, kurių palaikus siekia repatrijuoti pagal JAV tarpininkaujant sudarytą paliaubų pastarajame kare Gazos Ruože susitarimą.

Spalio 10 dieną pradėjus galioti paliauboms, „Hamas“ savo žinioje turėjo 20 gyvų įkaitų ir 28 žuvusių įkaitų palaikus.

Nuo to laiko grupuotė paleido visus gyvus įkaitus ir grąžino 23 palaikus pagal paliaubų susitarimą.

Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. kalintų palestiniečių ir grąžino šimtų palestiniečių palaikus.

Be H. Goldino, iš Gazos Ruožo dar turi būti grąžinti keturių įkaitų – trijų izraeliečių ir vieno tailandiečio, kurie visi buvo pagrobti per 2023-iųjų spalio išpuolį, – palaikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų