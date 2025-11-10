Kritinė padėtis Pokrovske: štai ką Putinas bando įrodyti Vakarams

D. Popovičius pažymėjo, kad negalima teigti, jog situacija Pokrovske yra stabili, nes priešas vis dar bando pulti.
„Šiandien dar per anksti kalbėti apie stabilizavimą“, – sakė ekspertas.
Jis priminė, kad Rusijos okupantai jau yra Pokrovsko ribose, o beveik visas miestas dabar yra vadinamojoje pilkojoje zonoje.
„Tai yra pasekmė to, kad priešas kaupėsi ir bandė įsiskverbti į Pokrovsko miesto teritoriją. Šis procesas prasidėjo ne vakar ir ne užvakar – jis prasidėjo vasarą. Dabar matome to kaupimosi pasekmes“, – aiškino D. Popovičius.
„Deja, kol kas nepavyko užblokuoti šio srauto šaltinio. Jis ateina iš pietų, pietvakarių, iš miesto pietinių pakraščių. Šiuo metu priešas iš ten tiekia gyvąją jėgą, kuri yra naikinama. Vyksta kovos, jos tęsiasi. Ten nėra stabilios fronto linijos“, – pabrėžė jis.
Jei Pokrovskas bus prarastas, Putinas galės pasigirti rezultatu
Jo teigimu, rusų okupantai aktyviai naudoja dronus ir valdomas aviacines bombas.
D. Popovičius pabrėžė, kad Pokrovskas yra svarbus Ukrainai tiek kariniu, tiek politiniu požiūriu.
„Jei Pokrovskas bus prarastas, tai turės įtakos kariuomenės ir visuomenės moralinei bei psichologinei būklei. Tai gali paveikti ir geopolitinę situaciją, nes tada Putinas galės pasigirti rezultatu – esą „Mes užėmėme Pokrovską ir Myrnohradą ir toliau puolame, todėl jūsų pagalba Ukrainai yra beprasmiška’“, – aiškino ekspertas.
