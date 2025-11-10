 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kritinė padėtis Pokrovske: štai ką Putinas bando įrodyti Vakarams

2025-11-10 16:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 16:36

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gali pasinaudoti galimu Pokrovsko užėmimu, kad darytų spaudimą Vakarams ir įrodytų, jog pagalba Ukrainai neveiksminga, perspėja karo ekspertas. Pasak analitiko Deniso Popovičiaus, situacija Pokrovsko kryptimi išlieka itin įtempta – mieste vyksta kovos, o rusų pajėgos bando įsiskverbti į miestą iš pietinės dalies.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas gali pasinaudoti galimu Pokrovsko užėmimu, kad darytų spaudimą Vakarams ir įrodytų, jog pagalba Ukrainai neveiksminga, perspėja karo ekspertas. Pasak analitiko Deniso Popovičiaus, situacija Pokrovsko kryptimi išlieka itin įtempta – mieste vyksta kovos, o rusų pajėgos bando įsiskverbti į miestą iš pietinės dalies.

REKLAMA
3

D. Popovičius pažymėjo, kad negalima teigti, jog situacija Pokrovske yra stabili, nes priešas vis dar bando pulti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien dar per anksti kalbėti apie stabilizavimą“, – sakė ekspertas.

Jis priminė, kad Rusijos okupantai jau yra Pokrovsko ribose, o beveik visas miestas dabar yra vadinamojoje pilkojoje zonoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra pasekmė to, kad priešas kaupėsi ir bandė įsiskverbti į Pokrovsko miesto teritoriją. Šis procesas prasidėjo ne vakar ir ne užvakar – jis prasidėjo vasarą. Dabar matome to kaupimosi pasekmes“, – aiškino D. Popovičius.

REKLAMA

„Deja, kol kas nepavyko užblokuoti šio srauto šaltinio. Jis ateina iš pietų, pietvakarių, iš miesto pietinių pakraščių. Šiuo metu priešas iš ten tiekia gyvąją jėgą, kuri yra naikinama. Vyksta kovos, jos tęsiasi. Ten nėra stabilios fronto linijos“, – pabrėžė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Jei Pokrovskas bus prarastas, Putinas galės pasigirti rezultatu

Jo teigimu, rusų okupantai aktyviai naudoja dronus ir valdomas aviacines bombas.

REKLAMA
REKLAMA

D. Popovičius pabrėžė, kad Pokrovskas yra svarbus Ukrainai tiek kariniu, tiek politiniu požiūriu.

„Jei Pokrovskas bus prarastas, tai turės įtakos kariuomenės ir visuomenės moralinei bei psichologinei būklei. Tai gali paveikti ir geopolitinę situaciją, nes tada Putinas galės pasigirti rezultatu – esą „Mes užėmėme Pokrovską ir Myrnohradą ir toliau puolame, todėl jūsų pagalba Ukrainai yra beprasmiška’“, – aiškino ekspertas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ko nori Putinas? Įvardijo, kokie reikalavimai buvo pateikti Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kova dėl Pokrovsko pasiekė lūžio tašką: įvardijo, kokius 2 scenarijus miestui turi Putinas
Rusijos „plieniniai ežiai“ (nuotr. Telegram)
Rusai pasitelkė kūrybiškumą: fronte pasirodė neįprasti „plieniniai ežiai“
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Naktį Ukrainoje – didžiulio masto Rusijos ataka
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusijos kariuomenė keičia taktiką Pokrovske: prispaudė nuostoliai?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų