  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Tai politinis persekiojimas“: skandalas Ukrainoje įgauna pagreitį

2025-11-10 09:59
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-11-10 09:59
2025-11-10 09:59

Buvęs Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės vadovas Volodymyras Kudrickis buvo apkaltintas didelio masto sukčiavimu ir piktnaudžiavimu tarnyba, tačiau kovos su korupcija aktyvistai teigia, kad jis yra persekiojamas už tai, jog drįso išsakyti savo nuomonę, skelbia „The Times“.

Kyjive dingo elektra (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
13

Buvęs Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės vadovas Volodymyras Kudrickis buvo apkaltintas didelio masto sukčiavimu ir piktnaudžiavimu tarnyba, tačiau kovos su korupcija aktyvistai teigia, kad jis yra persekiojamas už tai, jog drįso išsakyti savo nuomonę, skelbia „The Times“.

0

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino V. Kudrickį dėl nepaprastos žalos, padarytos šalies elektros tinklui. Nors Rusija yra atsakinga už nuolatines atakas prieš energetikos infrastruktūrą, ukrainiečiai vis labiau pyksta, kad Kyjivo valdžia nesugeba tinkamai apsaugoti nacionalinės infrastruktūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didelės Kyjivo, Charkivo ir kitų didžiųjų Ukrainos miestų dalys liko be elektros šeštadienį, po vienos iš didžiausių raketų ir dronų atakų, per kurią žuvo 11 ir buvo sužeista daugiau nei 40 civilių. Per vieną naktį Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos paleido 458 tolimojo nuotolio dronus ir 45 raketas, kurios smogė kritinei infrastruktūrai visoje šalyje. Sekmadienio rytą Ukrainos sostinė vėl liko be elektros.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Vienas didžiausių energijos tiekėjų „Centrenergo“ pranešė, kad keturios pagrindinės jo elektrinės nebegali gaminti elektros energijos, nes visoms joms smogė Rusijos balistinės raketos ir dronai. Šios elektrinės buvo neseniai suremontuotos po 2024 m. smūgių.

Ukraina įvedė periodinius elektros tiekimo apribojimus, siekdama sumažinti spaudimą elektros tinklui. Tai kelia klausimų, kodėl daugelis pastočių lieka neapsaugotos ir kodėl sustabdytas svarbus konkursas dėl paskirstytos elektros energijos gamybos.

Buvęs elektros tinklo operatoriaus vadovas kaltinamas korupcija

Penktadienį V. Zelenskis bandė perkelti kaltę V. Kudrickiui – buvusiam valstybinio elektros tinklų operatoriaus „Ukrenergo“ vadovui.

„Jis vadovavo didelei sistemai, kuri turėjo užtikrinti mūsų energetikos sektoriaus saugumą. Jis buvo įpareigotas tai daryti, bet to nepadarė“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Praėjusiais metais nuo pareigų atleistas V. Kudrickis prieš dvi savaites buvo suimtas ir apkaltintas „didelio masto sukčiavimu, piktnaudžiavimu tarnyba bei bandymu neteisėtai gauti lėšų pinigų plovimui“. Vyras visus šiuos kaltinimus neigia ir buvo paleistas, sumokėjęs užstatą.

„Tai yra grynas politinis persekiojimas“

Kovos su korupcija aktyvistai teigia, kad V. Kudrickis iš tiesų buvo sąjungininkas kovoje su kyšininkavimu ir tapo valdžios taikiniu dėl to, kad drįso viešai kritikuoti valdžios neveiklumą.

„Tai yra grynas politinis persekiojimas. Jis aiškino, kaip ir kodėl valdžios institucijos nesugebėjo parengti kritinės infrastruktūros naujiems Rusijos išpuoliams“, – sakė kovos su korupcija centro vadovė Daria Kaleniuk.

V. Kudrickis teigė, kad nors „Ukrenergo“ dar 2023 m. pradėjo stiprinti transformatorius, kad jie būtų atsparesni dronų smūgiams, kitos valstybinės energetikos įmonės šiuos darbus atidėjo.

„Kodėl „Energoatom“, „Centrenergo“, paskirstymo operatoriai, šiluminės elektrinės ir Ukrainos geležinkeliai tik 2024 m. pabaigoje ar 2025 m. pradėjo kurti apsaugą nuo „Shahed“ dronų? Kodėl ministerija neieškojo donorų finansavimo šiam tikslui?“ – klausė jis.

Įrodymų nėra

V. Kudrickis kaltinamas tuo, kad 2018 m. pasirašė daugiau nei 280 tūkst. eurų vertės sutartį, pagal kurią rangovas gavo apmokėjimą iš „Ukrenergo“ už tvorų statybą elektros pastotėse. Kai rangovas neįvykdė darbų, sutartį garantavęs bankas grąžino pinigus „Ukrenergo“. Nėra jokių įrodymų, kad V. Kudrickis iš to asmeniškai pasipelnė.

Dar liepos mėnesį V. Zelenskis atleido energetikos ministrą Hermaną Halushchenką, kurį kovos su korupcija aktyvistai vadino „blogiausiu energetikos ministru Ukrainos istorijoje“. Jį pakeitė Svitlana Grynčuk, kuriai dabar tenka kovoti su milžinišku iššūkiu. Šiuo metu Ukraina praktiškai kasnakt susiduria su šimtais dronų, atakuojančių šalies miestų.

