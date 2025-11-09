Šalies pirmasis vicepremjeras Mychaila Fiodorovas pasakoja, kad kompiuterinio žaidimo stiliaus dronų atakų sistema sparčiai populiarėja tarp Ukrainos karių, o jos naudojimas plečiamas į žvalgybos, artilerijos ir logistikos operacijas.
Dronų komandos, varžydamosi dėl taškų pagal „Dronų armijos premijų sistemą“, rugsėjo mėnesį nužudė arba sužeidė 18 tūkst. Rusijos karių, o dabar varžybose dalyvauja net 400 dronų vienetų, palyginti su 95 rugpjūtį.
„Savotiškas savaiminis stiprinimo ciklas“
Ši sistema, kuri buvo sukurta prieš daugiau nei metus, apdovanoja karius, kurie įvykdo smūgius, taškais, kuriuos galima iškeisti į daugiau ginklų „Amazon-for-war“ internetinėje parduotuvėje „Brave1“. Parduotuvėje yra daugiau nei 100 skirtingų dronų, autonominių transporto priemonių ir kitos karo dronų įrangos. Ji turi lyderių lentelę, kurioje pirmauja komandos su tokiais pavadinimais kaip „Achilles“ ir „Phoenix“.
„Tai tapo labai populiaru. Visos gynybos pajėgos apie tai žino, ir vyksta konkurencija dėl taškų, kad būtų gautos šios priemonės: dronai, elektroninės karo sistemos ir kiti dalykai, kurie padeda karo veiksmuose. Kuo daugiau pėstininkų nužudai, tuo daugiau dronų gauni, kad galėtum nužudyti dar daugiau pėstininkų. Tai tampa savotišku savaiminio stiprinimo ciklu“, – pasakoja M. Fiodorovas.
Rugsėjo mėnesio rusų aukų skaičius yra dvigubai didesnis nei praėjusių metų spalio mėnesį, iš dalies todėl, kad Kyjivo vyriausybė padvigubino atlygį už rusų pėstininkų nužudymą – nuo šešių iki dvylikos taškų, atspindėdama besikeičiančius prioritetus mūšio lauke.
Už ką gaunami taškai?
Ukraina taiko tokią taškų sistemą: artilerijos daliniai gauna taškus už sėkmingus smūgius, žvalgybos daliniai už priešo taikinių aptikimą, o logistikos komandos už autonominių transporto priemonių, o ne žmonių, naudojimą fronte.
Be to, žvalgybos padaliniai gauna taškus už tai, ką jie vadina „nusitaikymu į Uber“ (angl. Uber targeting) – tai reiškia, kad jie žymi vietas žemėlapyje taip, kaip žymėtume taksi programėlėje.
„Iš esmės pažymite vietą žemėlapyje taip, kaip pažymėtumėte taksi „Uber“ programėlėje, bet vietoj taksi į pažymėtą vietą skrenda dronas“, – sako vicepremjeras.
Už priešo drono operatoriaus nužudymą dabar skiriami 25 balai, o už drono panaudojimą Rusijos kareivio paėmimui į nelaisvę –120 balų, atspindint Ukrainos poreikį turėti karo belaisvių, kuriuos būtų galima išmainyti su priešu. Balai suderinti su Ukrainos vyriausybe, tačiau M. Fiodorovas sako, kad dabar jie yra „gana bejausmiai“, kai vertinama žmogaus gyvybės kaina.
„Mes kariaujame jau ketverius metus iš eilės, ir tai sunku. Mes tiesiog ieškome būdų, kaip dirbti efektyviau. Mes tai laikome savo kasdienio darbo dalimi. Čia beveik nėra emocinių apmąstymų – tai tiesiog techninis darbas. Jei nesustabdysi priešo, jis nužudys tavo karius, o kai kariai bus mirę, jie ateis į miestą, jį užkariaus, nugriaus ir nužudys civilius“, – teigia jis.
M. Fiodorovas teigia, jog tokia sistema suteikia Ukrainai nemažai duomenų: „Dėka taškų mes iš tiesų pradedame geriau suprasti, kas vyksta mūšio lauke. Norėdami gauti taškus, (dronų vienetai) turi įkelti vaizdo įrašą, patvirtinantį sunaikinimą. Taigi mes suprantame, kokie objektai yra sunaikinami, kur jie yra sunaikinami, kokie dronai ir kitos priemonės yra naudojamos.“
