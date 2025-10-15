Išradingas sabotažas: ukrainiečiai paliko „saldžią staigmeną“ okupantams

Spalio 15 d. „ATEŠ“ karinis partizaninis judėjimas, veikiantis okupuotose Ukrainos teritorijose, savo socialinių tinklų paskyrose paskelbė vaizdo įrašą ir nuotraukas, kuriose matyti, kaip į baką pilamas cukrus, o vėliau rodomas baltas popieriaus lapas su judėjimo pavadinimu „ATEŠ“.
Grupė socialiniuose tinkluose rašė: „Agentas iš 30-ojo pulko pristatė „saldžią staigmeną“ – į transporto priemonės degalų baką įpylė cukraus.“
Ukrainiečiai pasitelkia fantaziją: cukrus vietoj kuro
„ATEŠ“ teigė, jog pripylus cukraus okupantų transporto priemonė tapo neveiksni ir buvo nušalinta ilgam remontui.
Pranešama, jog sunkvežimis buvo paruoštas išvykti į kovinę misiją, tačiau dėl cukraus sugedus jo varikliui, transporto priemonė iš savo laikinos dislokavimo vietos nebegalėjo pajudėti. Atvykę vairuotojai ir technikai negalėjo nustatyti gedimo priežasties.
„ATEŠ“ šią operaciją įvardijo kaip platesnės kampanijos dalį, skirtą sumažinti okupantų kovos pajėgumą ir demoralizuoti karius.
„Mes tęsiame sistemingą darbą, kurio tikslas – ne tik sumažinti priešo kovinį pajėgumą, bet ir pakenkti jo kovinei dvasiai. Kiekvienas toks veiksmas tiesiogiai veikia okupanto gebėjimą tęsti agresiją“, – teigė grupė.
