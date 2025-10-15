Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Išradingas sabotažas: ukrainiečiai paliko „saldžią staigmeną“ okupantams

2025-10-15 14:02
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-10-15 14:02
2025-10-15 14:02

Ukrainos partizanų grupė „ATEŠ“ savo „Twitter“ paskyroje pranešė, jog sugadino okupantų transporto priemonę, įpylę cukraus į jos degalų baką, skelbia „United24 Media“.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos partizanų grupė „ATEŠ“ savo „Twitter“ paskyroje pranešė, jog sugadino okupantų transporto priemonę, įpylę cukraus į jos degalų baką, skelbia „United24 Media“.

1

Spalio 15 d. „ATEŠ“ karinis partizaninis judėjimas, veikiantis okupuotose Ukrainos teritorijose, savo socialinių tinklų paskyrose paskelbė vaizdo įrašą ir nuotraukas, kuriose matyti, kaip į baką pilamas cukrus, o vėliau rodomas baltas popieriaus lapas su judėjimo pavadinimu „ATEŠ“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė socialiniuose tinkluose rašė: „Agentas iš 30-ojo pulko pristatė „saldžią staigmeną“ – į transporto priemonės degalų baką įpylė cukraus.“

Ukrainiečiai pasitelkia fantaziją: cukrus vietoj kuro

„ATEŠ“ teigė, jog pripylus cukraus okupantų transporto priemonė tapo neveiksni ir buvo nušalinta ilgam remontui.

Pranešama, jog sunkvežimis buvo paruoštas išvykti į kovinę misiją, tačiau dėl cukraus sugedus jo varikliui, transporto priemonė iš savo laikinos dislokavimo vietos nebegalėjo pajudėti. Atvykę vairuotojai ir technikai negalėjo nustatyti gedimo priežasties.

„ATEŠ“ šią operaciją įvardijo kaip platesnės kampanijos dalį, skirtą sumažinti okupantų kovos pajėgumą ir demoralizuoti karius.

„Mes tęsiame sistemingą darbą, kurio tikslas – ne tik sumažinti priešo kovinį pajėgumą, bet ir pakenkti jo kovinei dvasiai. Kiekvienas toks veiksmas tiesiogiai veikia okupanto gebėjimą tęsti agresiją“, – teigė grupė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

